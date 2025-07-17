Memurlara Büyük Müjde: Doğum Sonrası Yarım Zamanlı Çalışma Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, kamu çalışanlarına yönelik önemli bir düzenlemeyi duyurdu. Kadın ve erkek memurlar için doğum ya da evlat edinme sonrasında yarı zamanlı çalışma hakkı getiriliyor.

AİLE YILI KAPSAMINDA YENİ ADIM

"2025 Aile Yılı" çerçevesinde aile yapısını güçlendirmeye yönelik yeni bir adım atan hükümet, çocuk sahibi olan memurların iş ve özel yaşam dengelerini korumalarına katkı sağlamayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan düzenleme sayesinde ebeveynlerin çocuklarının erken gelişim sürecine daha fazla zaman ayırabileceklerini vurguladı.

HAFTALIK 20 SAAT

Yeni uygulamayla memurlar, doğumdan veya evlat edinmeden itibaren çocuklarının ilköğretim çağına kadar haftalık 20 saatlik yarı zamanlı çalışma sisteminden yararlanabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"Aile yılı kapsamında bu sene aile kurumunu destekleyici adımlar atıyoruz. Kadın ve erkek memurlara tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkını hayata geçiriyoruz. Bu akşam yayınlanacak yönetmelikle memurlar doğumdan itibaren ilk öğretim çağına başlayana kadar yarım zamanlı çalışabilecek. Haftalık 20 saatlik çalışma esasına dayalı bu düzenleme, ebeveynlerin çocuklarının gelişimine daha fazla zaman ayırmalarına ve aile içi bağların güçlendirilmesine doğrudan katkı sağlayacak."

Kaynak: Haber Merkezi