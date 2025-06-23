600 Bin Kamu İşçisi Merakla Bekliyor: İkinci Zam Teklifi İçin Gözler Masada! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İlk Yorum

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Kamu sektöründe görev yapan yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışlarını belirleyecek olan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde hükümetin ilk zam teklifi belli oldu. Kamu işçileri için ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için ise yüzde 8 oranında zam önerilirken, bu teklif, işçi sendikalarının tepkisini çekti. Özellikle enflasyon karşısında alım gücü günden güne eriyen emekçilerin beklentilerinin çok altında kalan bu oranlara karşı sendikalar sert tepki gösterdi. Grev olasılığı da gündeme gelirken, sendikalar kararlılık mesajı verdi.

GÖZLER İKİNCİ TEKLİF İÇİN MASADA

Türk-İş, seslerini daha gür duyurmak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı önüne yürüyüş düzenledi. İşçilerin taleplerini bir kez daha yüksek sesle dile getiren sendika temsilcileri, masada işçinin hakkının alıncaya kadar mücadele edeceklerini vurguladı. Öte yandan, iktidar kanadından ikinci bir teklifin geleceğine dair sinyaller de kamuoyuna yansıdı. Sürecin tansiyonu yükselirken, gözler yeniden masaya çevrildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İLK YORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuyla ilgili ilk açıklamasını, ATO Congresium'da düzenlenen Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması programında yaptı.

“2025 yılı ocak ayında yaptığımız zamlarla en düşük devlet memuru maaşını 43.726 liraya ulaştırdık” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu artışla birlikte 2002'den bu yana en düşük memur maaşındaki reel artış yüzde 266'ya yükseldi” diye konuştu.

Toplu iş sözleşmesini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu görüşmelerde sendikaların taleplerini can kulağıyla dinleyecek, gerçekleri gözetecek, ekonomimizin imkanlarıyla kamu çalışanlarımızın refahını dengeleyen bir yol haritası çizmeye özen göstereceğiz. Şunu tüm samimiyetimle vurgulamak arzusundayım. 23 yılda kamu çalışanlarımız için verdiğimiz mücadele, attığımız adımlar, hayata geçirdiğimiz reformlar ortadadır. Türk ekonomisi büyüdükçe bundan ortaya çıkan katma değerin toplumun tüm kesimlerine adaletli bir şekilde yayılmasını sağladık” ifadelerini kullandı.

‘HAKKANİYETLİ VE RASYONEL BİR SONUCA ULAŞACAĞIZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Şimdiye kadar kamu görevlilerimizin sosyal, mali ve özlük haklarını nasıl geliştirdiysek yeni dönem toplu sözleşme sürecinde de inşallah aynı prensiple hareket edeceğiz.

Değerli kardeşlerim malumunuz kamuda çalışan yaklaşık 600.000 işçimizin toplu sözleşme süreçleri devam ediyor. Bu kardeşlerimizin kahir ekseriyeti taşeron işçilikten kadroya aldığımız emekçilerimizden oluşuyor. Burada da hakkaniyetli ve rasyonel bir sonuca ulaşacağına inanıyorum.

Son olarak çeşitli mağduriyetlere yol açan koruyucu giyim ve donanım konusunda yaşanan sorunu da İnşallah çözüyoruz. Geçen hafta bununla ilgili kanun teklifimiz AK Parti grubumuz tarafından meclis başkanlığımıza sunuldu. Hayırlı uğurlu olsun"