Memura Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmi Gazete'de: Kimler Yararlanabilecek? Şartlar Neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren “Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle, devlet memurlarına doğum ya da evlat edinme sonrasında çocukları ilkokula başlayana kadar yarı zamanlı çalışma hakkı tanındı. İşte tüm detaylar...

Memura Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmi Gazete'de: Kimler Yararlanabilecek? Şartlar Neler?
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Devlet memurlarının, doğumdan itibaren çocukları ilköğretim çağına başlayana kadar yarım zamanlı çalışabilmelerini sağlayacak yönetmelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na eklenen 43'üncü maddeye dayanılarak hazırlandı.

ŞARTLAR NELER?

Düzenleme, doğum yapan kadın memurların, eşi doğum yapan erkek memurların ve çocuk edinen memurların bu haktan yararlanabilmesini öngörüyor. Ancak uygulamadan yararlanabilmek için çocuğun hayatta olması, aynı çocuk için bu haktan daha önce faydalanılmamış olması ve memurun görev yaptığı unvanın bu uygulamaya uygun olması şartları aranacak.

Yarı zamanlı çalışmaya geçen memurlar, haftalık çalışma süresinin yarısı kadar görev yapacak. Bu süre, haftada en az üç gün ve günde en az üç saat olacak şekilde esnek olarak planlanabilecek.

Memura Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmi Gazete'de: Kimler Yararlanabilecek? Şartlar Neler? - Resim : 1

BAZI GÖREVLER KAPSAM DIŞI

Yeni düzenlemeyle birlikte bazı kadrolar yarı zamanlı çalışma uygulamasının dışında tutuldu. Şube müdürü ve üzeri düzeydeki yönetici kadroları ile yurt dışı teşkilatında görevli memurlar bu haktan faydalanamayacak. Ayrıca kamu hizmetinin aksamaması amacıyla bazı kadro unvanlarında da yarı zamanlı çalışmaya izin verilmeyebilecek. Bu istisnalar, ilgili bakanlıkların teklifi ve Cumhurbaşkanlığı'nın onayı ile belirlenecek.

HİZMET SÜRESİ DÜZENLENDİ

Yarı zamanlı çalışan memurların maaş ve sosyal hakları, görev süresine orantılı olarak hesaplanacak. Bu süre zarfında geçen hizmet süreleri, derece ve kademe ilerlemesinde yarım süre olarak dikkate alınacak.

Memura Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmi Gazete'de: Kimler Yararlanabilecek? Şartlar Neler? - Resim : 2

İSTEYENE DÖNÜŞ HAKKI

Memur, yarı zamanlı çalıştığı dönemde görev yeri değişse ya da unvanı farklılaşsa bile uygulamadan yararlanmaya devam edebilecek. Ancak çocuğun ilkokula başlaması, hayatını kaybetmesi ya da memurun talebi halinde yarı zamanlı çalışma sona erecek.

Yönetmelik kapsamında kamu kurumlarına, yarı zamanlı çalışan ya da yeniden tam zamanlı göreve dönen personelin bilgilerini 30 gün içinde Kamu Personel Bilgi Sistemi'ne bildirme zorunluluğu getirildi.

Memurlara Büyük Müjde: Doğum Sonrası Yarım Zamanlı Çalışma GeliyorMemurlara Büyük Müjde: Doğum Sonrası Yarım Zamanlı Çalışma GeliyorGüncel

Kaynak: DHA

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Memura Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmi Gazete'de: Kimler Yararlanabilecek? Şartlar Neler? Memura Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmi Gazete'de: Kimler Yararlanabilecek? Şartlar Neler?