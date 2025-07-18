Ayşe Tokyaz Cinayetinde Flaş Gelişme: Valizin Taşınmasına Yardım Eden Bir Kişi Daha Yakalandı! 20 Suç Kaydı Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'da yol kenarında bir valiz içinde cansız bedeni bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Genç kızın sevgilisi eski polis memuru Cemil Koç ve beraberindeki 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Koç'un eski kız arkadaşının da balkondan 'düşüp' şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

Ayşe Tokyaz cinayetinin ardından Cemil Koç'un valizi evden çıkarmasına ve otomobille taşımasına yardım ettiği belirlenen Oğuz K. isimli 55 yaşındaki bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Ekipler tarafından yakalanan Oğuz K.'nın emniyette 20 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?

Cemil Koç (38), Cemal A., Erhan G., Barış Can A., Necmettin E., Yusuf Ziya S. ve Mustafa Enes A. tutuklanmasının ardından Koç'un ifadesi de ortaya çıktı.

Katil, genç kadının düştüğünü iddia ederek şunları söyledi:

"Ayşe, uyuşturucunun etkisiyle dubleks evimin merdiveninden düştü ve kafasını çarptı. Ayşe’nin hareketsiz bir şekilde yerde yattığını görünce öldüğünü anladım. Paniğe kapıldım, yardım için arkadaşlarımı aradım. Daha sonra arkadaşım geldi ve onu sitenin çevresinde bir yerden alarak, beraber eve geldik. Maktulü valize kendim koydum.

Valizi arabaya taşıdıktan sonra, arkadaşımın ortaklığındaki petrole gittik. Gittiğimizde görüntülerimizin emniyete ulaşmaması için tüm kameraların fişlerini çektik. Arkadaşımın beni oyaladığını, cesedi ortadan kaldırmaya yardım etmeyeceğini düşündüm. Arkadaşım yarı yolda beni sattı ve yanımdan ayrıldı. Ben de ne yapacağıma karar vermek için meyhaneye gittim. Aradan bir süre geçtikten sonra, Necmettin isminde taksiciyle iletişime geçtim. Necmettin'e, aracımda valiz olduğunu, içine bakılmaması gerektiğini söyledim ve 500 bin lira karşılığında valizin ortadan kaldırılması için işbirliği teklifinde bulundum. Taksici de, bu işi yapması için adam bulacağını, daha sonrasında ise 3 kişi bulduğunu belirtti. 3 kişiye 100'er bin lira ödeme için anlaştım."

Kaynak: DHA