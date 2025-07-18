Zeytinlik Düzenlemesi Meclis’te: Taşınan Her Ağaç İçin İki Katı Fidan Şartı

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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşmeleri süren 215 sıra sayılı Kanun Teklifi’ne zeytinliklerle ilgili dikkat çeken bir ekleme önerildi. AK Parti milletvekilleri tarafından verilen önergede, taşınan veya taşınması mümkün olmayan zeytin ağaçlarının yerine en az iki katı kadar yeni zeytin ağacı dikilmesi şartı getirilmesi teklif edildi.

Önergede, zeytin sahalarının bulunduğu alanlarda madencilik ya da kamu yatırımları nedeniyle taşınması gereken ağaçların oluşturacağı üretim kaybının telafisi için bu zorunluluğun getirilmesi gerektiği savunuldu. Düzenlemeyle, ruhsat sahiplerinin yükümlülüklerinin artırılması ve zeytin üretiminin korunması amaçlanıyor.

Ayrıca taşınacak ağaçlar için Hazine taşınmazlarına ihtiyaç duyulması halinde, kamulaştırılan arazilerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uygun görülmesiyle kamu iktisadi teşebbüslerine kiralanabileceği belirtildi. Bu taşınmazlar, maliklerin talebiyle kiralanacak, kira süresi onar yıllık dönemlerle uzatılabilecek.

ÜRETİMİ KORUMA VE ÇİFTÇİYİ MAĞDUR ETMEME

Teklifin gerekçesinde, zeytin üretiminin korunması, üreticilerin mağduriyet yaşamaması ve zeytincilik faaliyetlerinin kesintiye uğramaması hedeflendiği vurgulandı. Ayrıca kamulaştırılan taşınmazların uzun süreli tarımsal faaliyetlere açık kalmasının sağlanması amaçlanıyor.

Bu önerge, enerji ve maden düzenlemelerini içeren torba kanundaki muhalefetin itiraz ettiği 11. madde yeniden düzenlenmiş oldu.