Kavşakta Feci Çarpışma: Çok Sayıda Yaralı Var!

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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana gelen feci trafik kazasında, yolcu midibüsü ile tır çarpıştı. Korkunç kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Afyonkarahisar-Konya karayolu üzerindeki Çay Meslek Yüksekokulu kavşağında yaşandı. Ahmet Şapcı yönetimindeki Çay Belediyesi'ne ait yolcu midibüsü, kavşağa girdiği sırada, karşı yönden gelen H.D. idaresindeki tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle midibüste bulunan yolcular savrulurken, kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve güvenlik ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

ŞOFÖR AĞIR YARALI

Kazada midibüs şoförü Ahmet Şapcı ağır yaralanırken, araçta bulunan biri çocuk 6 yolcu da çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: DHA