Kocaeli'de Feci Kaza: 3 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde motosikletin çarptığı 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'de Feci Kaza: 3 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Döngel Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücü bilgileri öğrenilemeyen motosiklet, 3 yaşındaki çocuğa çarptı.

Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan çocuğu ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kocaeli
Nevşehir'de Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: Yaralılar Var Nevşehir'de Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: Yaralılar Var
Alacağı Nefesi Bile Falcılara Danışan Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor Alacağı Nefesi Bile Falcılara Danışan Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor
Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Devrildi: Ölü ve Yaralılar Var Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Devrildi: Ölü ve Yaralılar Var
Köpekler ve Sahipleri Birbirlerine Benziyor mu? Bilimsel Kanıt Ortaya Kondu Köpekler ve Sahipleri Birbirlerine Benziyor mu? Bilimsel Kanıt Ortaya Kondu
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel'den AKP'li Vekillere 'İstifa' Çağrısı: 'Eğer Gerçekten Utanıyorsanız...' Özgür Özel'den AKP'li Vekillere 'İstifa' Çağrısı: 'Eğer Gerçekten Utanıyorsanız...'
Özgür Özel'e Bir Soruşturma Daha Özgür Özel'e Bir Soruşturma Daha
Ordu'da Feci Kaza: Eski Belediye Başkanı Ölümden Döndü Eski Belediye Başkanı Ölümden Döndü
Meclis'te 'Maden' Gerilimi: 'Eylül’e Kadar Çalışırız’ Resti! Meclis'te 'Maden' Gerilimi: 'Eylül’e Kadar Çalışırız’ Resti!
Husumetli Ailelerin Kavgası Kanlı Bitti: 2 Ölü Husumetli Ailelerin Kavgası Kanlı Bitti: 2 Ölü