Nevşehir'de Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: Yaralılar Var

Nevşehir’de otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı, ekipler inceleme başlattı.

Nevşehir'de Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: Yaralılar Var
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Kaza, Nevşehir’de Avanos- Kayseri Karayolu Bozca köyü yakınlarında yol çalışması yapılan mevkide meydana geldi. Yaşar A.’ın kullandığı 31 KLY 36 plakalı otomobil ile Şahin Ü.’ün kullandığı 27 APY 58 plakalı transit minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs yolda takla atarak durabildi. Kazada her iki araç sürücüleri ile birlikte minibüste bulunan 3 kişi olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Servis hattına ihbarının ardından olay yerine polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten verilirken yol araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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