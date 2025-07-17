Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Devrildi: Ölü ve Yaralılar Var

Elazığ’da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Devrildi: Ölü ve Yaralılar Var
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Feci kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Kulundere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. idaresindeki 23 AFR 271 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, biri çocuk 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişide ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar ambulanslarla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenler ise yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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