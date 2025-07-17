Ortadoğu Nereye Gidiyor? İlber Ortaylı'dan Canlı Yayında Değerlendirme

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ortadoğu'nun arka planını tv100'de anlatıyor. Suriye'deki çatışmalar başta olmak üzere, Ortadoğu coğrafyasında şimdiye dek yaşanan krizler ve gelecek perspektifini Ortaylı, tv100 ekranlarında değerlendiriyor.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İlber Ortaylı, Ortadoğu’nun arka planı’nı tv100’de anlatıyor!

Savaşların, kargaşanın ve belirsizliğin yaşandığı Ortadoğu’nun görünmeyen yüzünü, tarihini ve bugünü Erdoğan Aktaş, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ve tv100 Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe ile değerlendiriyor.

Suriye'deki çatışmalarda İsrail'in arka çıktığı Dürziler kimdir?

Tarihten bugüne Ortadoğu coğrafyasındaki krizlerin kaynağı ne?

Dün neler olmuştu, bugün neler oluyor? Ortadoğu’yu neler bekliyor?

Tüm soruların ve sorunların enine boyuna irdeleneceği Eşit Ağırlık, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın katılımıyla bu akşam 22.30'da tv100'de!

Ebru Yaşar Van’da Gönülleri Fethetti: Şarkılarla Coşku Zirve YaptıEbru Yaşar Van’da Gönülleri Fethetti: Şarkılarla Coşku Zirve YaptıMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İlber Ortaylı
Son Güncelleme:
Sertleşmiş Havlularınız Pamuk Gibi Çıksın İstiyorsanız Bunu Sakın Yapmayın! Herkes Aynı Hatayı Yapıyor Sertleşmiş Havlularınız Pamuk Gibi Çıksın İstiyorsanız Bunu Sakın Yapmayın!
LastikPark Yapay Zeka Karakteri Derman’ı Duyurdu LastikPark Yapay Zeka Karakteri Derman’ı Duyurdu
Yazın Ortasında Şaşırtan Görüntü! Gündüz Sıcaktan Kaçacak Yer Ararken Gece Donuyorlar Yazın Ortasında Şaşırtan Görüntü! Gündüz Sıcaktan Kaçacak Yer Ararken Gece Donuyorlar
Astrologdan Dikkat Çeken Açıklama: Doğuştan Ballı Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor Astrologdan Dikkat Çeken Açıklama: Doğuştan Ballı Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Şimşek Sinyali Verdi: Emekli Maaşlarında Sistem Değişiyor: Artık Böyle Hesaplanacak Sinyali Verdi, Emekli Maaşlarında Sistem Değişiyor
Kabine Toplantısı Bitti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS Yanıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS Yanıtı
Özgür Özel İlk Kez Anlattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşmesinde Neler Konuşuldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşmesinde Neler Konuşuldu?
Vasiyeti Kasadan Çıktı... HAKMAR ve TATBAK'ın Sahibi Tüm Mal Varlığını FETÖ'ye Bırakmış! HAKMAR ve TATBAK'ın Sahibi Tüm Mal Varlığını FETÖ'ye Bırakmış!
Özel Okul Ücretlerine Fahiş Zam! 81 İlde Düğmeye Basıldı, Gözler MEB’e Çevrildi Özel Okul Ücretlerine Fahiş Zam! 81 İlde Düğmeye Basıldı, Gözler MEB’e Çevrildi