Yatırımcılar Dikkat, Alarm Zilleri Çalıyor: Altında İbre Tersine Döndü!
Altın piyasasındaki son gelişmeler, yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. ABD dolarının değer kazanması ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a dair piyasa endişelerinin azalması, altın fiyatlarında hafif bir düşüşe neden oldu. Güne 4331 TL seviyesinden başlayan gram altın, 4317 TL'den işlem görüyor. İşte 17 Temmuz güncel altın fiyatları…
Altın fiyatları, 17 Temmuz 2025 Perşembe günü itibarıyla yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler tarafından yakından takip ediliyor.
Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizlikler, altının seyrini doğrudan etkiliyor. Dolar endeksindeki yükselişin ardından altın değer kaybederken, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik açıklamaları da fiyatların aşağı yönlü hareketine katkı sağladı.
Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar, "Bugün altın ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor.
İşte güncel altın fiyatları:
Gram Altın
Alış: 4.317,2330 TL
Satış: 4.317,6210 TL
Ons Altın
Alış: 3.341,33 USD
Satış: 3.342,03 USD
Çeyrek Altın
Alış: 6.907,57 TL
Satış: 7.059,31 TL
Cumhuriyet Altını
Alış: 27.630,29 TL
Satış: 28.150,89 TL
Tam Altın
Alış: 27.877,00 TL
Satış: 28.255,00 TL
Yarım Altın
Alış: 13.772,54 TL
Satış: 14.119,38 TL
Ziynet Altını
Alış: 27.631,44 TL
Satış: 28.152,40 TL
Ata Altın
Alış: 28.381,24 TL
Satış: 29.090,17 TL
BİLEZİK FİYATLARI
14 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 2.341,74 TL
Satış: 3.319,11 TL
22 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 3.900,83 TL
Satış: 4.135,24 TL
Gremse Altın
Alış: 69.436,00 TL
Satış: 70.528,00 TL
Kaynak: Haber Merkezi