Yatırımcılar Dikkat, Alarm Zilleri Çalıyor: Altında İbre Tersine Döndü!

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Altın fiyatları, 17 Temmuz 2025 Perşembe günü itibarıyla yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler tarafından yakından takip ediliyor.

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizlikler, altının seyrini doğrudan etkiliyor. Dolar endeksindeki yükselişin ardından altın değer kaybederken, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik açıklamaları da fiyatların aşağı yönlü hareketine katkı sağladı.

Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar, "Bugün altın ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor.

İşte güncel altın fiyatları:

Gram Altın

Alış: 4.317,2330 TL

Satış: 4.317,6210 TL

Ons Altın

Alış: 3.341,33 USD

Satış: 3.342,03 USD

Çeyrek Altın

Alış: 6.907,57 TL

Satış: 7.059,31 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 27.630,29 TL

Satış: 28.150,89 TL

Tam Altın

Alış: 27.877,00 TL

Satış: 28.255,00 TL

Yarım Altın

Alış: 13.772,54 TL

Satış: 14.119,38 TL

Ziynet Altını

Alış: 27.631,44 TL

Satış: 28.152,40 TL

Ata Altın

Alış: 28.381,24 TL

Satış: 29.090,17 TL

BİLEZİK FİYATLARI

14 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 2.341,74 TL

Satış: 3.319,11 TL

22 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 3.900,83 TL

Satış: 4.135,24 TL



Gremse Altın

Alış: 69.436,00 TL

Satış: 70.528,00 TL

Kaynak: Haber Merkezi