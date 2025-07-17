Yatırımcılar Dikkat, Alarm Zilleri Çalıyor: Altında İbre Tersine Döndü!

Altın piyasasındaki son gelişmeler, yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. ABD dolarının değer kazanması ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a dair piyasa endişelerinin azalması, altın fiyatlarında hafif bir düşüşe neden oldu. Güne 4331 TL seviyesinden başlayan gram altın, 4317 TL'den işlem görüyor. İşte 17 Temmuz güncel altın fiyatları…

Son Güncelleme:
Yatırımcılar Dikkat, Alarm Zilleri Çalıyor: Altında İbre Tersine Döndü!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın fiyatları, 17 Temmuz 2025 Perşembe günü itibarıyla yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler tarafından yakından takip ediliyor.

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizlikler, altının seyrini doğrudan etkiliyor. Dolar endeksindeki yükselişin ardından altın değer kaybederken, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik açıklamaları da fiyatların aşağı yönlü hareketine katkı sağladı.

Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar, "Bugün altın ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor.

Yatırımcılar Dikkat, Alarm Zilleri Çalıyor: Altında İbre Tersine Döndü! - Resim : 1

İşte güncel altın fiyatları:

Gram Altın
Alış: 4.317,2330 TL
Satış: 4.317,6210 TL

Ons Altın
Alış: 3.341,33 USD
Satış: 3.342,03 USD

Çeyrek Altın
Alış: 6.907,57 TL
Satış: 7.059,31 TL

Cumhuriyet Altını
Alış: 27.630,29 TL
Satış: 28.150,89 TL

Tam Altın
Alış: 27.877,00 TL
Satış: 28.255,00 TL

Yarım Altın
Alış: 13.772,54 TL
Satış: 14.119,38 TL

Ziynet Altını
Alış: 27.631,44 TL
Satış: 28.152,40 TL

Ata Altın
Alış: 28.381,24 TL
Satış: 29.090,17 TL

Yatırımcılar Dikkat, Alarm Zilleri Çalıyor: Altında İbre Tersine Döndü! - Resim : 2

BİLEZİK FİYATLARI

14 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 2.341,74 TL
Satış: 3.319,11 TL

22 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 3.900,83 TL
Satış: 4.135,24 TL

Gremse Altın

Alış: 69.436,00 TL
Satış: 70.528,00 TL

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın Gram Altın Çeyrek Altın
Son Güncelleme:
Arabaya Bir Kase Su Koyun Yakıt Harcamasını Yarı Yarıya Düşürün! Şoförler Tasarrufun Sırrını Çözdü Arabaya Bir Kase Su Koyun Yakıt Harcamasını Yarı Yarıya Düşürün! Şoförler Tasarrufun Sırrını Çözdü
Dolar ve Euroda İvme Yeniden Yukarı Döndü! Dolar ve Euroda İvme Yeniden Yukarı Döndü
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor! SGK Prim Borçlarında Yeni Dönem! Taksit Limiti Değişti SGK Prim Borçlarında Yeni Dönem! Taksit Limiti Değişti
Entrikaya Adını Veren Burçlar Belli Oldu! Kaostan Besleniyorlar Entrikaya Adını Veren Burçlar Belli Oldu! Kaostan Besleniyorlar
ÇOK OKUNANLAR
Diyarbakır'da İki Korkunç Cinayet! Biri Vurularak, Biri Darbedilerek Öldürüldü Diyarbakır'da İki Korkunç Cinayet
Meteoroloji İl İl Uyardı: Sağanak ve Sıcak Alarmı! Termometreler 40 Dereceye Çıkacak Meteoroloji'den Sağanak ve Sıcak Alarmı
Türklerin Yeni Tatil ve Yatırım Rotası O Ülke Oldu! Vize Engelini Gayrimenkulle Aşıyorlar Türklerin Yeni Tatil ve Yatırım Rotası O Ülke Oldu
Özgür Özel'den AKP'li Vekillere 'İstifa' Çağrısı: 'Eğer Gerçekten Utanıyorsanız...' Özgür Özel'den AKP'li Vekillere 'İstifa' Çağrısı: 'Eğer Gerçekten Utanıyorsanız...'
Yargıtay'dan Kritik Karar: Bankalar Emekli Maaşına Bloke Koyabilecek Yargıtay'dan Emekli Maaşlarıyla İlgili Kritik Karar