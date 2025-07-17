Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor! SGK Prim Borçlarında Yeni Dönem! Taksit Limiti Değişti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), özellikle sermaye sıkıntısı yaşayan esnaf, çiftçi, KOBİ’ler başta olmak üzere milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir karara imza attı. Buna göre, SGK prim borçlarını teminatsız taksitlendirme sınırı 50 bin TL’den 250 bin TL çıktı. 250 bin TL’ye kadar olan borçların taksitlendirilmesinde artık teminat şartı aranmıyor.

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Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor! SGK Prim Borçlarında Yeni Dönem! Taksit Limiti Değişti
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim borcu bulunan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir düzenlemeye gitti. Daha önce 50 bin TL olan teminatsız taksitlendirme üst limiti, 2025 itibarıyla 5 kat artırılarak 250 bin TL’ye çıkarıldı. Bu düzenlemeyle birlikte borçlu vatandaşlar, SGK’ya olan borçlarını teminat göstermeden taksitlendirebilecek ve ödeme kolaylığına kavuşacak.

Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor! SGK Prim Borçlarında Yeni Dönem! Taksit Limiti Değişti - Resim : 1

SGK'DAN YENİ DÜZENLEME

Hürriyet’ten Noyan Doğan, bugünkü köşe yazısında bu düzenlenmeye ilişkin gelen soruları yanıtladı. Bir işletme sahibi Doğan’a “İşletmemizde şu anda 32 kişi çalışıyor. Geçmiş dönemden kaynaklı SGK’ya prim borcumuz var. Borç yapılandırmasında değişiklik olmuş. Belli borca kadar artık teminat istenmiyormuş. Bu değişiklikten yararlanabilecek miyiz?” diye sordu.

Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor! SGK Prim Borçlarında Yeni Dönem! Taksit Limiti Değişti - Resim : 2

LİMİT DEĞİŞTİ

Doğan, yazısında bu soruyu şöyle yanıtladı: Prim borcu az olup da teminat şartı gösteremeyen şirketler prim borçları için taksitlendirme imkanından yararlanabilecek. Yeni uygulama kapsamında tecil edilecek borçların toplamı 250 bin TL’yi aşmaması halinde teminat şartı aranmayacak. Ancak işletmenin prim borcu 250 bin TL’nin üzerinde ise o zaman teminat verilecek. Şöyle ki, işletmenin borcu 300 bin liraysa, 250 bin lirası için teminat vermeyecek, aşan tutar olan 50 bin TL için teminat verecek.

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Kaynak: Hürriyet

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
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