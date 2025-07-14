SGK'dan Flaş Hamle: Emekliye Her Ay 9 Bin TL Borç Yazılacak! Yarından İtibaren Geçerli

SGK, 15 Temmuz 2025 tarihinden itibaren Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olup Bağ-Kur (4B) tescili bulunmayan vatandaşların sigortalılığını otomatik olarak başlatacak. SGK Uzmanı İsa Karakaş’ın Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısına göre, bu uygulama tarımsal faaliyette bulunan birçok kişinin haberi olmadan her ay 9 bin TL’yi aşan prim borcu ile karşı karşıya kalmasına neden olabilir.

YARDIMLAR KESİLEBİLİR, AYLIKLAR DÜŞÜRÜLEBİLİR

Bu durum özellikle yaşlı, engelli maaşı alan ya da sosyal yardımlardan faydalanan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Bağ-Kur kaydının açılmasıyla birlikte bu yardımların kesilmesi veya dul-yetim aylıklarının düşürülmesi söz konusu olabilir.