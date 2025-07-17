Türklerin Yeni Tatil ve Yatırım Rotası O Ülke Oldu! Vize Engelini Gayrimenkulle Aşıyorlar

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Uygun fiyatları, Türkiye’ye yakınlığı ve Schengen avantajı sayesinde Yunanistan, Türk turistler ve yatırımcılar için cazibe merkezi haline geldi. 2023 yılında yaklaşık 800 bin Türk turistin ziyaret ettiği ülkeye, 2024’te bu sayı 1.5 milyona ulaştı. Bu yıl içinde ziyaretçi sayısının 2 milyona yaklaşması bekleniyor.

Türklerin yalnızca tatil için değil, yatırım amacıyla da Yunanistan’a yöneldiği gözleniyor. 2024 yılında Türk yatırımcıların Yunanistan’a yaptığı toplam yatırım 485 milyon euroya ulaştı. Sözcü'den Belce Örü Erçin'in haberine göre, Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan, bu rakamın yıl sonunda 500 milyon euroyu aşabileceğini belirterek, artışın büyük ölçüde gayrimenkul yatırımı karşılığında verilen Golden Visa programından kaynaklandığını söyledi.

VİZE ENGELİNİ BÖYLE AŞIYORLAR

Narazan, “Vize engelini aşamayan birçok kişi, 250 bin eurodan başlayan gayrimenkul yatırımıyla Schengen bölgesinde serbest dolaşım hakkı kazanmak istiyor. Ayrıca siyasi ve ekonomik belirsizlikler karşısında bir B planı olarak Yunanistan'ı tercih ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Geçmişte daha çok yüksek gelir grubuna hitap eden Golden Visa, artık orta sınıfın da ilgi gösterdiği bir seçenek haline geldi. Narazan, doktorlardan eczacılara, iş insanlarından farklı meslek gruplarına kadar pek çok kişinin bu programla ilgilendiğini belirtti.

Kaynak: Sözcü