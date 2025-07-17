Yargıtay'dan Kritik Karar: Bankalar Emekli Maaşına Bloke Koyabilecek

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Yargıtay, tüketici kredisi kapsamında bankalara verilen onay ve rıza talimatlarının geçerli olduğunu belirterek, bu gerekçeyle bankaların emekli maaşlarına doğrudan bloke koyabileceğine karar verdi.

BANKALAR BLOKE KOYABİLECEK

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Oy çokluğuyla alınan karara göre, Yargıtay, tüketici kredisi nedeniyle verilen hapis, takas, mahsup ve benzeri onay ve rıza talimatları nedeniyle bankanın emekli maaşına doğrudan bloke koymasının mümkün olduğuna oy çokluğuyla karar verdi.

Kararın ardından, bankaların tüketici kredilerinde alacaklarını emekli maaşları üzerinden tahsil etme uygulamasının önü açıldı.

Kaynak: ANKA