Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Konutta Kriz Derinleşti: Yüzde 193 Arttı

MÜTEAHHİT YAPMIYOR, EV SAHİBİ KİRAYA VERMİYOR

Arz-talep dengesizliğinin piyasayı kilitlediğini dile getiren Selvi, müteahhitlerin artık inşaat yapmaktan çekindiğini söyledi:

“Arsa sahipleri hem yüzde 50’yi istiyor hem de üstüne para talep ediyor. Müteahhitin metrekare maliyeti 1.500 doları geçti. Yeni proje yapmak cazip değil. Boş daireler elde kalıyor. Ev sahipleri de fiyat artışı beklentisiyle evini kiraya vermiyor.”

AYNI BİNADAKİ KİRALARDA 3 KAT FARK VAR

Kiralardaki kontrolsüz artışa örnekler veren Selvi, piyasadaki uçuruma dikkat çekti:

“Bağcılar’da 100 metrekarelik bir daire 16 bin TL’ye kiralanırken, aynı ilçede başka bir daireye 75 bin TL istenebiliyor. Aynı binada alt kat 15 bin liraya kiradayken, üst kat 45 bin TL’den kiralanıyor. Bu durum serbest piyasanın ötesine geçti artık kaotik bir tablo var.”