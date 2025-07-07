Yunanistan’da 7 Bölgede Birden Sıcaklık Alarmı! 12.00-17.00 Saatlerinde İşçi Çalıştırılması Yasaklandı

Sıcak havanın etkisini gösterdiği Yunanistan’da alarm verildi. Bugün yüksek sıcaklıkların hakim olduğu Orta Makedonya, İyon Adaları, Batı Yunanistan, Teselya, Messinia bölgelerinde, Sisam ve Rodos Adalarında 12.00-17.00 saatlerinde açık alanlarda işçi çalıştırılması yasaklandı.

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Yunanistan’da 7 Bölgede Birden Sıcaklık Alarmı! 12.00-17.00 Saatlerinde İşçi Çalıştırılması Yasaklandı
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Sıcak hava dalgasının etkisindeki Yunanistan’da Yunanistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı acil bir uyarı yaptı.

BU SAATLERDE ÇALIŞMAK YASAKLANDI

Yüksek sıcaklık nedeniyle Orta Makedonya, İyon Adaları, Batı Yunanistan, Teselya, Messinia bölgeleriyle Sisam ve Rodos Adalarında, bugün 12.00-17.00 saatlerinde açık alanlarda beden gücü gerektiren işleri yapan personellerin çalıştırılmayacağı açıklandı. Yük taşımacılığı, kuryelik, inşaat ve tersane işçiliği gibi alanlarda çalışmalar durduruldu.

Yunanistan’da 7 Bölgede Birden Sıcaklık Alarmı! 12.00-17.00 Saatlerinde İşçi Çalıştırılması Yasaklandı - Resim : 1

YÜKSEK SICAKLIK ALARMI

Öte yandan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Yannis Kefaloyannis liderliğinde diğer ilgili bakanlıklar ve kurumların da katılımıyla yapılan bu sabahki toplantıda, bu hafta ülkede beklenen yüksek sıcaklıklara karşı alınacak önlemler görüşüldü.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı, Polis Teşkilatı, Sahil Güvenlik, Orman Müdürlüğü, Turizm Bakanlığına bağlı çeşitli birimlerin senkronize olarak, sıcak havanın olası olumsuz etkilerine karşı önlem almasına karar verildi. Silahlı Kuvvetler de görev alanlarında devriye gezerek olası tehlikelere karşı tetikte olacak.

Yunanistan’da 7 Bölgede Birden Sıcaklık Alarmı! 12.00-17.00 Saatlerinde İşçi Çalıştırılması Yasaklandı - Resim : 2

40 DERECE UYARISI

Sivil Savunma Genel Sekreterliği de yaptığı duyuruda vatandaşlardan yüksek sıcaklıklara karşı kendilerini korumalarını istedi. Duyuruda, vatandaşların serin ve gölge alanlarda kalmaya dikkat etmesi, beden gücü gerektiren işlerden uzak durması, güneşlenmekten kaçınması, dışarı çıkarken şapka, güneş gözlüğü takması ve açık renk, pamuklu giysiler giymesi, ağır yemekler yememesi, alkol tüketmemesi ve bol bol su içmesi istendi.

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin tahminlerine göre, bazı bölgelerde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkacak.

Kaynak: AA

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