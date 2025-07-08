Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! Kıdem Tazminatı İçin Bu Belgeyi Almayan Yandı, Tek Kuruş Para Alamayacak

Çalışanların kendi isteğiyle işten ayrıldıkları durumlarda kıdem tazminatı alabilmeleri için sadece hizmet süresi veya prim günü yeterli olmuyor. SGK'den alınacak “kıdem tazminatı alabilir” yazısı, bu hakkın resmiyet kazanması açısından kritik önem taşıyor. Bu belge olmaksızın sunulan istifa dilekçeleri çoğu zaman geçersiz sayılıyor ve çalışanlar kıdem tazminatından mahrum kalabiliyor.