Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! Kıdem Tazminatı İçin Bu Belgeyi Almayan Yandı, Tek Kuruş Para Alamayacak
Emeklilik gerekçesiyle işten ayrılmak isteyen çalışanların, kıdem tazminatına hak kazanabilmeleri için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) resmi yazı alması şart. Bu belge olmadan yapılan istifalar, yıllarca verilen emeğin karşılığının alınamamasına neden olabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Çalışanların kendi isteğiyle işten ayrıldıkları durumlarda kıdem tazminatı alabilmeleri için sadece hizmet süresi veya prim günü yeterli olmuyor. SGK'den alınacak “kıdem tazminatı alabilir” yazısı, bu hakkın resmiyet kazanması açısından kritik önem taşıyor. Bu belge olmaksızın sunulan istifa dilekçeleri çoğu zaman geçersiz sayılıyor ve çalışanlar kıdem tazminatından mahrum kalabiliyor.
EMEKLİLİK NEDENİYLE TAZMİNAT NASIL ALINIR?
1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi, gerekli prim ve sigortalılık süresini dolduran çalışanların, emeklilik gerekçesiyle kıdem tazminatı almasını mümkün kılıyor. Ancak bu hakkın kullanılabilmesi için SGK'den alınacak resmi belge işverene sunulmalı. Bu belge, çalışanın emeklilik şartlarını yerine getirdiğini kanıtlıyor.
TARİHE GÖRE DEĞİŞEN ŞARTLAR
Kıdem tazminatı hakkı, sigorta başlangıç tarihine göre şu şartlarla kazanılıyor:
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar: En az 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günü
8 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 arası sigortalılar: 7000 prim günü ya da 25 yıl sigortalılık ve 4500 gün prim
1 Mayıs 2008 sonrası sigortalılar: Kademeli prim ve süre şartlarına tabi
Bu kriterleri karşılamayan çalışanlar, kendi rızalarıyla işten ayrılsalar dahi kıdem tazminatı talep edemiyor.
İSTİFA DİLEKÇESİNDE SGK BELGESİ ZORUNLU
İstifa sürecinde yazılacak dilekçede, emeklilik şartlarının sağlandığı mutlaka belirtilmeli. Ayrıca bu dilekçeye SGK yazısı da eklenmeli. Örnek bir ifade şöyle olmalı:
“Emeklilik şartlarını sağladığımdan dolayı kıdem tazminatımı talep ederek işten ayrılıyorum.”
Belgesiz dilekçeler eksik sayıldığından dolayı tazminat hakkı doğmuyor. Noter aracılığıyla yapılacak bildirimler, hukuki güvence sağlayarak işverenin süreci göz ardı etmesini engelliyor.
SÜRECİN İLK ADIMI SGK’DEN BAŞLIYOR
Kıdem tazminatı almak isteyen çalışanların atması gereken ilk adım, SGK’ye başvurarak "kıdem tazminatı alabilir" yazısını edinmek. Ardından bu belge, noter aracılığıyla işverene sunularak fesih işlemi gerçekleştirilmelidir. Aksi takdirde tazminat hakkı kaybedilebilir.
Uzmanlar, belge olmadan yapılan istifaların yılların emeğinin karşılıksız kalmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.