Ulaştırma Bakanlığı'na Grev Şoku, Türk-İş'in Eylemi Marmaray'ı Durdurdu

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Kamuda çalışan 600 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi (TİS) sürecinde hâlâ uzlaşma sağlanabilmiş değil. Hükümetin işçiler için yaptığı ikinci teklif 2025 yılının ilk 6 ayı yüzde 17’lik zammı kapsarken ikinci 6 ay için yüzde 10 düzeyinde kaldı. Uzlaşma sağlanamayan sözleşme sürecinde hükümet kanadının 3’üncü teklifi bekleniyor. İşçilerin talebi ilk 6 ay için yüzde 50 ikinci 6 ay için ise yüzde 25 zam olması yönünde.

TİS sürecinin çözülmemesi kamu işçileri arasında tepkilere neden oluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın işlettiği Marmaray’da da makinistler iş bırakma eylemine başladı. Türk-İş’e bağlı Demiryol-İş Sendikası’na üye makinistler seferlere katılmadı.

'RAYLARIN ÜZERİNDE ALINTERİ VAR'

Sendika tarafından yapılan açıklamada “Raylar üzerinde alınteri var, değerini istiyoruz. Demiryolu emekçisi sadaka değil, hakkını istiyor. Tren durursa hayat durur, emeğimizle oynama. Demiryolu çökerse sorumlusu biz değil, duymayanlardır. Demiryolcular susmuyor. Haklarımız gasp edildikçe sesimiz daha da yükselecek” dendi. Sendika üyesi makinistler tarafından bugünü kapsayacak şekilde iş bırakma eylemi başlatıldı.

MARMARAY GREVE BAKIM ÇALIŞMASI DEDİ

Öte yandan Marmaray tarafından yapılan açıklamada grev nedeniyle gerçekleşen aksamalar ‘bakım çalışması’ olarak duyuruldu. Marmaray tarafından yapılan açıklamada “Genel bakım çalışması yapılacağından, Pendik-Ataköy arası çalışan trenlerimiz 17 Temmuz 2025 tarihinde 1 (bir) gün süreyle Söğütlüçeşme-Zeytinburnu arası çalışmaktadır” dendi.

Demiryol-İş Sendikası’nın bugünkü grevi Türk-İş’in eylem programı kapsamında gerçekleşiyor. Demiryol-İş Sendikası’nın başkanlık görevini aynı zamanda Türk-İş’in de genel başkanı olan Ergün Atalay tarafından yürütülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi