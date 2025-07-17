Türkiye Gönderdi, Avusturya Tehlikeyi Açıkladı! Bir Gıda Ürününde Daha Kanserojen Madde Tespit Edildi

Türkiye'den Avrupa'ya ihraç edilen ve geri çevrilen gıda ürünlerine bir yenisi daha eklendi. Avusturya'ya gönderilen sütlü çikolatada aflatoksin tespit edildiği için piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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Türkiye Gönderdi, Avusturya Tehlikeyi Açıkladı! Bir Gıda Ürününde Daha Kanserojen Madde Tespit Edildi
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, gıdada hile ve usulsüzlük yapan işletme ve markaları birer birer ifşa etmesi sonrası Türkiye'de vatandaş, gıda güvenliği ve hijyenine dair büyük endişe duymaya başladı. Artık herkes yediği her şeyle alakalı ciddi şüpheler duyarken, bir taraftan da Türkiye'den Avrupa'ya ihraç edilen gıda ürünlerinin "sağlığa riskli" olduğu gerekçesiyle geri çevrilmesi bu endişeyi daha da katladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'nde (RASFF) son olarak Türkiye'den bir ürün daha yer aldı. Uzun zamandır birçok çikolata ürünü hakkında, insan sağlığına zararlı maddeler bulundurduklarına ilişkin geri bildirimler gelirken, bu kez de söz konusu geri bildirim Avusturya'dan geldi.

RASFF'ta yer alan 17 Temmuz 2025 tarihli uyarıya göre; Türkiye'den Avusturya'ya gönderilen sütlü çikolatada aflatoksin ve başka bir alerjen kontaminasyonu tespit edildi. Sistem, söz konusu ürünle ilgili risk seviyesini "ciddi" olarak tanımlayıp piyasadan toplatma kararı aldı.

AFLATOKSİN NEDİR?

Aflatoksin yüksek dozda maruz kalındığında karaciğer kanserine dahi neden olabilen kanserojen bir maddedir. Aflatoksinler özellikle Antep fıstığı, yerfıstığı, fındık gibi sert kabuklu ile kuru incir gibi kurutulmuş meyvelerde, buğday, pirinç gibi tahıllarda ve kırmızıbiber gibi baharatlarda bulunur.

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