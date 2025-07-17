Tarih Belli Oldu! Memleket Partisi Kapanıyor

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Muharrem İnce'nin CHP'ye katılmasının ardından Genel Başkan Vekili görevini üstlenen Asuman Ali Güven, Memleket Partisi’nin 21-22 Temmuz’da yapılacak kurultayda partinin kapatılacağını duyurdu.

"Ortak mücadeleyi büyütmek için Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşerek yolumuza devam etmeliyiz" diyen Güven şunları söyledi: “Büyük hayallerle, tertemiz duygular ile yola çıkarak kurduğumuz Memleket Partisi’ni 21-22 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştireceğimiz kurultayla kapatma kararı almak istiyoruz. Memleket Partisi, kurulduğu günden bu yana siyasette farklı bir yol almaya çalışan gençlerle omuz omuza yürüyen, ahlaktan, adaletten ve akıldan asla taviz vermeyen bir hareket oldu. Kirlenmiş düzene karşı tertemiz kalmayı başaran bu parti, Türk siyaset tarihine onurlu bir sayfa olarak geçecektir.

Güven açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Memleket Partisi, Türkiye’de siyasetin finansmanının her türlü zorluğuna ve sıkıntısına rağmen; kurucularının, üyelerinin ve gönüllülerinin katkılarıyla ayakta durdu. Türkiye’de siyasetin finansmanı bu kadar sorunluyken biz bu işi inançla ve alın teriyle sürdürdük. Bu süreçte bizimle yürüyen, inanan, emek veren, katkı sağlayan herkese içtenlikle teşekkür ediyorum. Özellikle gençlerimize; enerjileriyle, fikirleriyle ve inançlarıyla bu mücadeleyi taşıyanlara ayrı bir teşekkürü borç biliyorum.

‘MÜCADELEMİZİ GÜÇLÜ BİR ZEMİNE TAŞIMA ZAMANI GELDİ’

Ancak geldiğimiz noktada Türkiye’de siyaset, artık demokratik yarış olmaktan çıkmış durumda. Şimdi de laik ve üniter devlet yapımızı, terörü sonlandırmak adına, yeni bir anayasayla değiştirmenin altyapısı oluşturulmaya çalışılıyor. İktidar, devleti partileştirdi. Devletin tüm kurumları, iktidarın uzantısı haline geldi. Yargı bağımsızlığını yitirdi, hukukun üstünlüğü yerini siyasi operasyonlara bıraktı. Böyle bir ortamda; demokrasiyi, hukuk devletini ve cumhuriyetimizi yaşatmak ve yeniden ayağa kaldırmak için mücadelemizi daha güçlü bir zemine taşıma zamanı gelmiştir.

'CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NDE BİRLEŞEREK...'

Bu nedenle Memleket Partisi’ni kapatarak, ülkemizin geleceği adına ortak mücadeleyi büyütmek için Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşerek yolumuza devam etmeliyiz. Bize inanan, bizimle birlikte bu yolda yürüyen, yüreğini ortaya koyan tüm gençlere tekrardan yürekten teşekkür ediyorum. Hepinize çağrım şudur; Gelin, kapanış kurultayımızın ardından, hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’nde buluşalım. Aynı inançla, aynı kararlılıkla Türkiye’yi aydınlığa çıkaracak mücadeleyi omuz omuza sürdürel,m. Bu bir son değil. Bu bir başlangıçtır. Yolumuz açık olsun.”

Kaynak: ANKA