Kartalkaya Davasında 10. Gün! Otel Müdürü Emir Aras'tan Mahkeme Salonunda Flaş Çıkış

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel yangınına dair yargı süreci devam ediyor. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin konferans salonunda yapılan duruşma için çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yargılananlar arasında otelin işletmecileri, şirketin yönetim kurulu üyeleri, teknik ve idari personel, iş güvenliği uzmanları ile Bolu İl Özel İdaresi’nden bazı yetkililer de yer alıyor. 19’u tutuklu olmak üzere toplam 32 sanık hâkim karşısına çıkıyor.

ÖNCEKİ CELSEDE NE OLDU?

Cumhuriyet Savcısı, önceki duruşmada LPG iç ve dış tesisatlarının 2018-2022 yılları arasında projelendirilmemesine rağmen gaz akışını durdurmayarak denetim görevini yerine getirmediği gerekçesiyle bakım sorumlusu Doğan Aydın'ı, ayrıca yangın güvenliği eksiklerini raporlamadığı iddia edilen iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Kübra Demir’i ağır kusurlu bulmuş ve tutuklanmalarını talep etmişti.

Savcı ayrıca, müştekilerin davaya katılma taleplerinin kabulünü isteyerek, sanıklar arasında yer alan Mudurnu Enerji AŞ yetkilileri İbrahim Polat ve İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon AŞ temsilcisi Ali Ağaoğlu ile itfaiyeci İrfan Acar için ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartlarının devam ettirilmesini talep etti.

'TAHLİYEMİ İSTEMİYORUM'

İlk duruşmanın 10. oturumunda dikkat çeken flaş bir çıkış yaşandı. Otelin genel müdürü Emir Aras, duruşma salonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tutuklu sanık Emir Aras, mahkemede tahliyesini talep etmedi ve "Yaşanan bu acıdan dolayı çok üzgünüm. Keşkelerim çok fazla, pişmanlıklarım çok fazla. Kendimi savunacak bir şey bulmuyorum. Tahliyemi istemiyorum. Kusurlarım olduğunu düşünüyorum. Savunacak bir yanımı bulamıyorum ama bunları bilerek yapmadım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi