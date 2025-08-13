Emekliye İki Ödeme Birden: 44 Bin TL Anında Hesaplara Yatacak, İşte Aranan Tek Şart
Emeklilere yönelik bankalar tarafından yeni avantajlar gelmeye devam ediyor. Özellikle en düşük emekli maaşına gelen zam sonrası bankalar promosyon ücretlerine peş peşe zam yapmaya devam ediyor. Yapılan maaş taşıma kampanyaları yalnızca yüksek ödeme rakamlarıyla değil ek ödülleriyle de gündemde. Son olarak maaşını taşıyan emeklilere 27 bin TL promosyon verilirken yanında ek ödemelerle birlikte 44 bin lira hesaplarına yatırılacak. İşte tüm detaylar haberimizde…
Bazı durumlarda sağladığınız şartlar sonrası birden fazla kaynaktan promosyon almanız mümkün hale gelebiliyor. Bu tutarlar birleştiği zaman ise oldukça iyi bir rakam ortaya çıkmış oluyor.
Temmuz’da yapılan maaş artışları emeklilerin gelir seviyesinde önemli değişikliğe neden olurken bankaların kampanyaları dikkat çekmeye devam ediyor. Ağustos ile birlikte bankalar yeni kampanyalarını duyurmaya başladı. Bazı bankalar emeklilere 27 bin TL’ye varan promosyon imkanı sağlıyor. Aynı zamanda yanında 2 bin 500 TL’ye kadar ek ödeme avantajı veriyor. Ancak her kampanyada farklı şartlar söz konusu.
DUL VE YETİM MAAŞI ALANLARDA YARARLANABİLİR
Genelde vatandaşlar promosyonları sadece emeklilere özel sanıyor ancak dul ve yetim maaşı alanlar da bu fırsattan yararlanabilir. Bunun için, üç yıl boyunca maaşın aynı bankadan alınacağına dair taahhüt gerekiyor. Ek koşullar arasında kredi kartı kullanımı ve otomatik ödeme talimatı bulunabiliyor.
PROMOSYON ÖDEMELERİ GÜNCELLENDİ
Temmuz zammı sonrasında maaşları artan emeklilerin promosyon tutarları da yükseldi. 15 bin TL maaş alanlara verilen 8 bin TL’lik promosyon, maaş 17 bin 500 TL’ye çıktığında 10 bin TL’ye ulaşabiliyor. 20 bin TL ve üzeri ödeme yapan bankaların sayısı ise 10’a çıktı.
Mevcut promosyonu devam edenler, kalan süreye ait miktarı iade ederek başka bankaya geçebiliyor. Yeni banka, tam promosyon tutarını ya da farkı ödeyebiliyor. Bu işlemler e-Devlet üzerinden hızlıca gerçekleştirilebiliyor.
EMEKLİLERE ÖZEL DEV KAMPANYA! 44 BİN TL HESAPLARINA YATACAK
Kendi maaşı dışında eşinden ölüm maaşı alan kişiler, bu iki maaşı farklı bankalardan aldıklarında toplamda 20 bin TL promosyon kazanabiliyor. Aynı zamanda bazı bankalar 27 bin TL promosyon ödemesi yapıyor. Bu fırsattan yararlanan emekliler ise maaşlarıyla birlikte toplamda 44 bin TL ödemesinden yararlanmış oluyor.
27 BİN TL PROMOSYON ÖDEMESİ YAPAN BANKALAR HANGİLERİ?
Vakıfbank: 12 bin TL ana promosyon + alışveriş kampanyalarıyla toplamda 27 bin TL’ye varan fırsat.
Yapı Kredi: Şartlara bağlı olarak 27 bin TL’ye kadar promosyon.