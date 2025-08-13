Hollanda Basını Feyenoord’un ‘Acı’ Yenilgisiyle Sallanıyor: Mourinho Büyüklüğünü Gösterdi, GOAT Sensin

‘İSTANBUL VE KADIKÖY ‘CEHHENEM’ GİBİ’

Gelderlander'de yer alan haberde, "Feyenoord İstanbul'da çöktü, Şampiyonlar Ligi hayali suya düştü. Meşhur İstanbul Cehennemi çılgın, coşkulu ve sağır ediciydi. Feyenoord, eşi benzeri görülmemiş bir atmosferde ayakta kalmak zorundaydı. Tribünlerin maça etkisi olduğu inkar edilemez" denildi.

Volkskrant'ta yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Jose Mourinho bir takımıyla daha Hollanda ekibini yendi. Bu anlamda Mourinho hâlâ 'Özel Kişi'. Mourinho, geçen hafta Rotterdam'da da vurguladığı gibi, Hollandalı rakiplerine karşı neredeyse her zaman kazanıyor. Haklı olduğunu bu maçta da gösterdi."