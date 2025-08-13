Hollanda Basını Feyenoord’un ‘Acı’ Yenilgisiyle Sallanıyor: Mourinho Büyüklüğünü Gösterdi, GOAT Sensin
Fenerbahçe’nin Feyenoord'u 5 golle mağlup etmesi Hollanda basınında geniş yankı uyandırdı. Dış basında bulunan önemli spor gazeteleri, Feyenoord'un ağır bir yenilgi aldığından bahsederken, İstanbul ve Kadıköy için ‘Cehennem’ vurgusu yapıldı. Aynı zamanda Mourinho’nun Şampiyonlar Ligi’nde tekrardan kendisi göstermesi haberlerde büyük ses getirdi. İşte tüm detaylar haberimizde…
Kaynak: Haber Merkezi
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Feyenoord'u 5-2 mağlup eden Fenerbahçe, kendini bir üste atmaya başardı. Sarı-lacivertlilerin farklı skorlu galibiyeti ise Hollanda basının büyük ses getirdi. Hollanda basını, Jose Mourinho’lu Fenerbahçe’nin zaferi manşetlerden verildi. İşte Hollanda basınında Fenerbahçe maçının yankıları...
Fenerbahçe’nin aldığı unutulmaz galibiyette en çok Jose Mourinho’ya yer verildi.
‘İSTANBUL VE KADIKÖY ‘CEHHENEM’ GİBİ’
Gelderlander'de yer alan haberde, "Feyenoord İstanbul'da çöktü, Şampiyonlar Ligi hayali suya düştü. Meşhur İstanbul Cehennemi çılgın, coşkulu ve sağır ediciydi. Feyenoord, eşi benzeri görülmemiş bir atmosferde ayakta kalmak zorundaydı. Tribünlerin maça etkisi olduğu inkar edilemez" denildi.
Volkskrant'ta yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:
"Jose Mourinho bir takımıyla daha Hollanda ekibini yendi. Bu anlamda Mourinho hâlâ 'Özel Kişi'. Mourinho, geçen hafta Rotterdam'da da vurguladığı gibi, Hollandalı rakiplerine karşı neredeyse her zaman kazanıyor. Haklı olduğunu bu maçta da gösterdi."
İŞTE HOLLANDA BASININ YER ALAN ENERBAHÇE HABERLERİ
NU: Fenerbahçe, Rotterdam ekibini ağır bir yenilgiye uğrattı.
DE TELEGRAAF: Feyenoord'un Şampiyonlar Ligi hayali Fenerbahçe yenilgisiyle sona erdi.
AD: İstanbul'daki ceza Feyenoord yönetimine net bir mesaj gönderdi. Şampiyonlar Ligi macerası Fenerbahçe'ye 5-2'lik acı bir yenilgiyle sonuçlandı.
NOS: Feyenoord, Fenerbahçe'ye ağır bir yenilgi aldı. Acı bir istatistik: Hiçbir teknik direktör, Avrupa kupalarında Hollanda takımlarına karşı Jose Mourinho kadar çok galibiyet elde edemedi: 11 kez.