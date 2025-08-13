Victor Osimhen’i Unutturacak Transfer! Dursun Özbek 70 Milyon Euroluk Kupa Canavarını Getiriyor: Galatasaray’a Hayırlı Uğurlu Olsun

Fernando Muslera’nın ayrılmasının ardından kaleci arayışında olan Galatasaray’da transferde sıcak saatler yaşanıyor. Gelen son dakika bilgisi ise taraftarları heyecana boğacak. Victor Osimhen’i unutturacak transfer. Dursun Özbek 70 milyon euroluk kupa canavarını getiriyor. Galatasaray’a hayırlı uğurlu olsun. İşte sürpriz transferin detayları…

Son Güncelleme:
Victor Osimhen’i Unutturacak Transfer! Dursun Özbek 70 Milyon Euroluk Kupa Canavarını Getiriyor: Galatasaray’a Hayırlı Uğurlu Olsun
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray’da transfer mesaisi sürüyor. Bu sezonda kupayı evine götürmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte öncelikli hedef kale bölgesi. Muslera’nın ayılışı Cimbom’a ağır yara verirken Başkan Dursun Özbek Brezilyalı eldiven için düğmeye bastı. Teknik direktör Okan Buruk’un onay verdiği Ederson’da son düzlüğe girildi.

Kupa canavarı eldivenle her konuda anlaşmaya varan sarı-kırmızılı yönetim, kulübü Manchester City'nin istediği bonservis seviyesine sonunda ulaştı. Özellikle Ederson’un eski takım arkadaşı Leroy Sane’nin olumlu referans olması transferi güçlendirirken imzanın kısa sürede atılması bekleniyor.

Victor Osimhen’i Unutturacak Transfer! Dursun Özbek 70 Milyon Euroluk Kupa Canavarını Getiriyor: Galatasaray’a Hayırlı Uğurlu Olsun - Resim : 1

GALATASARAY EDERSON’DA MUTLU SONA ÇOK YAKIN

31 yaşındaki kaleci konusunda önemli bir mesafe kat eden sarı-kırmızılılar, oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı. Şampiyonlar Ligi'nin de etkisiyle Ederson ile 3 senelik sözlü anlaşmaya varan yönetim, Manchester City ile görüşmelerini sürdürüyor. Tarafların kısa süre içinde anlaşması bekleniyor. Zamanın daralması ve eldeki yabancıların da tek tek gitmesi nedeniyle bonservis bedelinde artışa giden yönetim, sona yaklaştı.

Victor Osimhen’i Unutturacak Transfer! Dursun Özbek 70 Milyon Euroluk Kupa Canavarını Getiriyor: Galatasaray’a Hayırlı Uğurlu Olsun - Resim : 2

FABRIZIO ROMANO SON DAKİKA OLARAK DUYURDU

Trafford'u aldığı için Ederson'u bırakması beklenen Manchester City ile 10 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlanacağı tahmin ediliyor. Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da Ederson transferinde önemli gelişmeler yaşandığını yazdı. Romano, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray, Ederson için Manchester City'e teklifte bulundu. Görüşmeler hem kulüp hem de oyuncu bazında sürüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray transfer
Son Güncelleme:
Victor Osimhen’i Unutturacak Transfer! Dursun Özbek 70 Milyon Euroluk Kupa Canavarını Getiriyor: Galatasaray’a Hayırlı Uğurlu Olsun 70 Milyon Euroluk Kupa Canavarı İmzayı Atıyor
Feyenoord'un Kabusu Mourinho Feyenoord'un Kabusu Mourinho
Hollanda Basını Feyenoord’un ‘Acı’ Yenilgisiyle Sallanıyor: Mourinho Büyüklüğünü Gösterdi, GOAT Sensin Fenerbahçe Hollanda'da Manşetleri Yaktı
Fenerbahçe'nin Rakibi Benfica Oldu Fenerbahçe'nin Rakibi Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Emekliye İki Ödeme Birden: 44 Bin TL Anında Hesaplara Yatacak, İşte Aranan Tek Şart Emekliye Yıllar Sonra İki Ödeme
Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Üçü Birden Vuracak Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Üçü Birden Vuracak
CHP’yi Sarsan Haber! CHP'li Vekil İddiayı Doğruladı... Çerçioğlu ve 3 Belediye Başkanı AKP’ye Katılıyor CHP'li Vekil İddiayı Doğruladı... Çerçioğlu ve 3 Belediye Başkanı AKP’ye Katılıyor
320 Milyonluk Miras Krizi: Aile İkiye Bölündü! Torun, Teyzelerini Savcılığa Şikayet Etti 320 Milyonluk Miras Krizi: Torun, Teyzelerini Savcılığa Şikayet Etti
Hollanda Basını Feyenoord’un ‘Acı’ Yenilgisiyle Sallanıyor: Mourinho Büyüklüğünü Gösterdi, GOAT Sensin Fenerbahçe Hollanda'da Manşetleri Yaktı