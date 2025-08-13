Victor Osimhen’i Unutturacak Transfer! Dursun Özbek 70 Milyon Euroluk Kupa Canavarını Getiriyor: Galatasaray’a Hayırlı Uğurlu Olsun

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray’da transfer mesaisi sürüyor. Bu sezonda kupayı evine götürmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte öncelikli hedef kale bölgesi. Muslera’nın ayılışı Cimbom’a ağır yara verirken Başkan Dursun Özbek Brezilyalı eldiven için düğmeye bastı. Teknik direktör Okan Buruk’un onay verdiği Ederson’da son düzlüğe girildi.

Kupa canavarı eldivenle her konuda anlaşmaya varan sarı-kırmızılı yönetim, kulübü Manchester City'nin istediği bonservis seviyesine sonunda ulaştı. Özellikle Ederson’un eski takım arkadaşı Leroy Sane’nin olumlu referans olması transferi güçlendirirken imzanın kısa sürede atılması bekleniyor.

GALATASARAY EDERSON’DA MUTLU SONA ÇOK YAKIN

31 yaşındaki kaleci konusunda önemli bir mesafe kat eden sarı-kırmızılılar, oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı. Şampiyonlar Ligi'nin de etkisiyle Ederson ile 3 senelik sözlü anlaşmaya varan yönetim, Manchester City ile görüşmelerini sürdürüyor. Tarafların kısa süre içinde anlaşması bekleniyor. Zamanın daralması ve eldeki yabancıların da tek tek gitmesi nedeniyle bonservis bedelinde artışa giden yönetim, sona yaklaştı.

FABRIZIO ROMANO SON DAKİKA OLARAK DUYURDU

Trafford'u aldığı için Ederson'u bırakması beklenen Manchester City ile 10 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlanacağı tahmin ediliyor. Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da Ederson transferinde önemli gelişmeler yaşandığını yazdı. Romano, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray, Ederson için Manchester City'e teklifte bulundu. Görüşmeler hem kulüp hem de oyuncu bazında sürüyor" ifadelerini kullandı.

