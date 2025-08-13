Fenerbahçe'nin Rakibi Benfica Oldu

Feyenoord'u görkemli bir skorla eleyen Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi Benfica oldu.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Rakibi Benfica Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda Feyenoord’u eleyerek Play-Off turuna yükselen Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında konuk ettiği Hollanda ekibi Feyenoord'u 5-2'lik skorla mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertlilerin play-off'taki rakibi Fransa'nın Nice ekibini 2-0 mağlup ederek tur atlayan Portekiz ekibi Benfica oldu.

Fenerbahçe ilk maçı 20 Ağustos Çarşamba evinde rövanşı ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

DİĞER KARŞILAŞMALARIN SKORLARI

Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda bu akşam oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Karabağ: 5 - Shkendija 79: 1

Fenerbahçe: 5 - Feyenoord: 2

Kopenhag: 5 - Malmö: 0

Viktoria Plzen: 2 - Rangers: 1

Pafos FC: 2 - Dinamo Kiev: 0

Club Brugge: 3 - Salzburg: 2

Slovan Bratislava: 1 - Kairat: 0

Ferencvaros: 3 - Ludogorets Razgrad: 0

Kızılyıldız: 1 - Lech Poznan: 1

Benfica: 2 - Nice: 0

Kadıköy Feyenoord'a 'Cehennem' Oldu: Fenerbahçe 5 Golle TurladıKadıköy Feyenoord'a 'Cehennem' Oldu: Fenerbahçe 5 Golle TurladıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Benfica
Son Güncelleme:
Kadıköy Feyenoord'a 'Cehennem' Oldu: Fenerbahçe 5 Golle Turladı Fenerbahçe 5 Golle Turladı
Karadeniz İçin Salgın Uyarısı: Baş Ağrısı, Halsizlik, Kas Ağrısı Yaşıyorsanız Aman Dikkat! Ölüme Kadar Götürüyor Karadeniz İçin Salgın Uyarısı
Feyenoord'un Kabusu Mourinho Feyenoord'un Kabusu Mourinho
Böyle Kampanya Ne Duyuldu Ne Görüldü: Hurda Aracını Getirene 400 Bin TL'ye Sıfır TOGG Hurda Aracını Getirene 400 Bin TL'ye Sıfır TOGG
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe'nin Rakibi Benfica Oldu Fenerbahçe'nin Rakibi Belli Oldu
Gözler Komisyonun Dördüncü Toplantısında! Şehit Yakınları ve Gaziler Dinlenecek Gözler Komisyonun Dördüncü Toplantısında! Şehit Yakınları ve Gaziler Dinlenecek
Sındırgı Beşik Gibi Sallanmaya Devam Ediyor Sındırgı Beşik Gibi Sallanmaya Devam Ediyor
22 İl ve İlçe Kavruldu, Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı 22 İl ve İlçe Kavruldu, Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in Büyük Aşkı Bitiyor mu? Instagram’da Şoke Eden Hamle, Görenler Şaşıp Kalıyor Büyük Aşk Bitiyor mu? Şoke Eden Hamle