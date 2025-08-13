Fenerbahçe'nin Rakibi Benfica Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda Feyenoord’u eleyerek Play-Off turuna yükselen Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında konuk ettiği Hollanda ekibi Feyenoord'u 5-2'lik skorla mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertlilerin play-off'taki rakibi Fransa'nın Nice ekibini 2-0 mağlup ederek tur atlayan Portekiz ekibi Benfica oldu.

Fenerbahçe ilk maçı 20 Ağustos Çarşamba evinde rövanşı ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

DİĞER KARŞILAŞMALARIN SKORLARI

Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda bu akşam oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Karabağ: 5 - Shkendija 79: 1

Fenerbahçe: 5 - Feyenoord: 2

Kopenhag: 5 - Malmö: 0

Viktoria Plzen: 2 - Rangers: 1

Pafos FC: 2 - Dinamo Kiev: 0

Club Brugge: 3 - Salzburg: 2

Slovan Bratislava: 1 - Kairat: 0

Ferencvaros: 3 - Ludogorets Razgrad: 0

Kızılyıldız: 1 - Lech Poznan: 1

Benfica: 2 - Nice: 0

Kaynak: Haber Merkezi