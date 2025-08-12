Kadıköy Feyenoord'a 'Cehennem' Oldu: Fenerbahçe 5 Golle Turladı

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda temsilcisi Feyenoord karşısında rövanş maçında sahaya çıktı. Sarı-lacivertliler 5-2'lik skorla Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turuna çıktı. İşte mücadeleye ilişkin detaylar.

Son Güncelleme:
Kadıköy Feyenoord'a 'Cehennem' Oldu: Fenerbahçe 5 Golle Turladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerabahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın rövanşında karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz evinde Hollanda temsilcisini 5-2 mağlup ederek, Şampiyonlar Ligi Play-Off turuna çıkmaya hak kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Sarı-lacivertli ekibin kader maçında ilk düdük geldi.

13. dakikada orta sahanın solunda topu kapan Szymanski, pasını sağ taraftaki Duran’a aktardı. Topla birlikte ceza sahasına giren Duran’ın sağ çaprazdan yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

25. dakikada sağ tarafta topla buluşan Semedo, pasını ceza sahasındaki Duran’a aktardı. Duran’ın penaltı noktası yakınından vuruşunda top savunmadan döndü. Pozisyonun devamında tekrar topu alan Duran’ın aynı noktadan vuruşunda kaleci Wellenreuther son anda sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

28. dakikada Szymanski’nin ceza sahası içi sol çaprazından içeriye çevirdiği topu En-Nesyri tek vuruşla ağlara yolladı. Ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Bir süre VAR’ı dinleyen hakem Kovacs kararını değiştirmedi ve gol geçersiz sayıldı.

41. dakikada ceza sahası dışının sağ tarafından kullanılan serbest vuruşta In-Beom topu kale alanına ortaladı. Ön direkte iyi yükselen Watanabe’nin vuruşunda top yerden sekerek ağlara gitti. 0-1

44. dakikada sol taraftan Szymanski'nin kullandığı köşe atışında kale alanında iyi yükselen Brown’un kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1
45+2. dakikada orta sahadan ceza sahasına gönderilen uzun topu En-Nesyri kafayla Duran’a indirdi. Duran’ın kontrol ederek köşeye yaptığı vuruşta top direk dibinden ağlara gitti. 2-1

İKİNCİ YARIDA AVANTAJI ALDIK

50. dakikada kaleci Wellenreuther’in gönderdiği uzun pas sonrası Borges, sol tarafta topla buluştu. Borges’in ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda kaleci İrfan Can, ayağıyla topu çıkardı.

55. dakikada rakip yarı alanın ortasında Brown’un presiyle top Fred’in önünde kaldı. Fred’in ceza sahası dışından uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta top sol üst köşeden filelere gitti. 3-1

67. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Hadj Moussa, topu ceza sahasına ortaladı. Kale alanında Ahmedhodzic’in yaptığı kafa vuruşunda top kaleci İrfan Can’da kaldı.

80. dakikada Timber’in derinlemesine pasında Ueda, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun topu kontrol etmeye çalıştığı esnada araya giren kaleci İrfan Can topu uzaklaştırdı.

83. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında sol tarafta topu alan Brown, pasını arka direkte hareketlenen En-Nesyri’ye aktardı. En-Nesyri’nin ceza sahası içi sol çaprazından bekletmeden uzak köşeye yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 4-1

89. dakikada ceza sahasına gönderilen pasta Ahmedhodzic topu göğsüyle Watanabe’ye indirdi. Watanabe’nin bekletmeden yaptığı sert vuruşta top üst köşeden filelere gitti. 4-2

90+5. dakikada Feyenoord savunmasının hatasında topu kazanan Talisca, ceza yayının içinden yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi. 5-2

İşte ilk 11'ler!

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri, Duran.

Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, In-Beom, Stejin, Timber, Hadj Moussa, Sauer, Ueda.

Kadıköy Feyenoord'a 'Cehennem' Oldu: Fenerbahçe 5 Golle Turladı - Resim : 1

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi
Son Güncelleme:
Elektrikli Araç Sahiplerine Kötü Haber! Yeni Yıla Girmeden Bir Dev Zam Daha Elektrikli Araçlara Dev Zam
Süper Lig’de Şampiyonluğa Damga Vuracak Transfer! Fenerbahçe, Real Madrid’in 90 Milyon Euroluk Süperstarını Kaptı Getiriyor Real Madrid’in 90 Milyon Euroluk Süper Starı Geliyor
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Gündemindeydi: Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' Dedi! Yılın Transferi Hayırlı Uğurlu Olsun Hakan Çalhanoğlu 'Geliyorum' Dedi
Takımını Tek Başına Şampiyon Yapacak! Galatasaraylı Eski Yıldızdan Pukas’lık Gol Galatasaraylı Eski Yıldızdan Pukas’lık Gol
Hemen Hemen Her Evde Var! Bakanlıktan Oda Kokusu Alarmı, Dev Markanın Ürünleri Toplatılmaya Başlandı Bakanlıktan Oda Kokusu Alarmı
Göztepe’nin Kasası Dolup Taşacak: Ve Romulo Transferinde Anlaşma Tamam, Süper Lig Tarihine Geçecek Bonservis Ve Romulo Transferinde Anlaşma Tamam
ÇOK OKUNANLAR
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in Büyük Aşkı Bitiyor mu? Instagram’da Şoke Eden Hamle, Görenler Şaşıp Kalıyor Büyük Aşk Bitiyor mu? Şoke Eden Hamle
Böyle Kampanya Ne Duyuldu Ne Görüldü: Hurda Aracını Getirene 400 Bin TL'ye Sıfır TOGG Hurda Aracını Getirene 400 Bin TL'ye Sıfır TOGG
Canan Karatay’dan Yaşlandırmayı Durduran Gizli İksir! Pekmezle Tüketince Tıkalı Damarları Açıyor, 5 Kat Gençleştiriyor Yaşlandırmayı Durduran Gizli İksir!
Bakan Yerlikaya Duyurdu! Çanakkale'deki Yangınlar Kontrol Altında Çanakkale'deki Orman Yangınları Kontrol Altında
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor... Hükümetin Memur ve Memur Emeklisi İçin İlk Zam Teklifi Belli Oldu Hükümetin Memur ve Emekli İçin İlk Zam Teklifi Belli Oldu