Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, kariyerinde Feyenoord’a kabus olmaya devam ediyor. Mourinho, kariyerinde rakip olduğu Feyenoord'a karşı bir rövanş maçında daha üstünlük sağladı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında sahasında Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, eşleşmenin ilk ayağında mağlup olduğu rakibini farklı geçti. Kanarya, 5-2'lik galibiyetle adını play-off turuna yazdırdı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçtiğimiz hafta oynanan maçında ardından, Hollanda temsilcisine karşı 2. maçlarda üstün olduğunu belirtirken, bu seriyi bugün de sürdürdü.

FEYENOORD'UN KABUSU

Mourinho, 2016-2017 sezonunda Manchester United'ın başında Feyenoord'a grup aşamasında rakip olurken, deplasmanda 1-0 kaybetti. Mourinho'nun ekibi evindeki maçta ise 4-0 galip geldi. 2022-2023 sezonunda Roma'yı çalıştıran Mourinho, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde 1-0 mağlup olurken, sahasında 4-1'lik skorla yarı final biletini almıştı.

Bu iki ekip bir sezon önce UEFA Konferans Ligi finalinde karşılaşırken, kupaya uzanan yine Mourinho'nun ekibi oldu.

2025-2026 sezonunda bu kez Fenerbahçe'nin başında Feyenoord'a rakip olan Portekizli teknik adam, takımının deplasmanda 2-1 kaybettiği Feyenoord'u Kadıköy'de 5 golle geçti ve tur atladı.

Kaynak: İHA