Havayolu Şirketinden Radikal Karar: Uçuş Sırasında Kullanımı Yasaklandı

Havayolu şirketlerinden peş peşe powerbank ile ilgili kararlar duyurulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul-Seul uçağının koltuk arasına düşen bir powerbank nedeniyle Kazaksitan üzerinden İstanbul'a geri dönmesi şirketleri harekete geçirdi. Türk Hava Yolları ve Pegasus kabin içinde bu cihazların kullanılmasını yasaklarken, benzer bir karar AJet'ten de geldi. İşte detaylar…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun, taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduklarını açıklaması üzerine AJet, uçuş sırasında powerbank kullanımını resmen yasakladı.

BAKAN URALOĞLU TAVSİYEDE BULUNMUŞTU

İstanbul-Seul seferini yapan uçağın, bir powerbankin koltuk arasına düşmesi nedeniyle İstanbul'a geri dönmesi, powerbanklerin uçaklardaki kullanımını yeniden gündeme getirmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu olayın ardından, benzer bir riskin bir kez daha yaşanmaması için uçuşlarda powerbank kullanımının yasaklanması yönünde hava yolu şirketlerine tavsiyede bulunulduğunu açıklamıştı.

AJET UÇUŞLARDA POWERBANK KULLANIMI YASAKLADI

Bu açıklama sonrasında Türk Hava Yolları ve Pegasus, kabin içinde powerbank kullanımını yasaklamıştı. Benzer bir karar bu kez AJet'ten geldi. AJet'ten yapılan açıklamada, "AJet, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün tavsiye kararına istinaden, taşınabilir şarj cihazlarının uçakta kullanımı ve taşınmasıyla ilgili yeni kararlar aldı. Buna göre; 100 Watt/Saate kadar olan lityum bataryalı taşınabilir şarj cihazları (powerbankler), elektronik sigaralar, yedek/harici bataryalar kabin bagajında taşınacak. Ancak uçak içinde çalıştırılmayacak ve kullanılmayacak." denildi.

Şirketin açıklamasında, "100-160 Watt/Saat arasındaki lityum bataryalar için havayolu şirketinden izin alınacak 160 Watt/Saat üzerindeki lityum bataryalar ise yolcu bagajı olarak taşınmayacak, ancak sadece belirli şartların karşılanması dahilinde kargo olarak taşınabilecek." ifadelerine yer verildi.

