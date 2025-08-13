Konut Satışlarında Yükseliş Sürüyor! Yılın Zirvesinde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye genelinde Temmuz ayında satılan konut sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,4 artarak 142 bin 858’e ulaştı. En fazla satışın gerçekleştiği iller sırasıyla 23 bin 152 ile İstanbul, 12 bin 491 ile Ankara ve 7 bin 815 ile İzmir oldu. En az konut satışı ise 58 konutla Ardahan’da, onu 93 konutla Bayburt ve 103 konutla Hakkari izledi.

YÜZDE 25.2'LİK ARTIŞ

Ocak-Temmuz dönemini kapsayan yedi aylık süreçte ise konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre *24,2 artarak 834 bin 751 adede ulaştı.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Temmuz ayında Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, geçtiğimiz yılın Temmuz ayına göre yüzde 60,3 artış göstererek 18 bin 425'e yükseldi. Toplam satışlar içinde ipotekli konutların oranı yüzde 12,9 olarak kaydedildi. Ocak-Temmuz döneminde ise ipotekli satışlar %93,2’lik sıçrama ile 121 bin 515 oldu. Temmuz ayında ilk el ipotekli konut satışları 4 bin 438 olarak gerçekleşirken, yılın ilk yedi ayında bu sayı 28 bin 884’e ulaştı.

124 BİNDEN FAZLA KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Temmuz 2025’te ipotekli olmayan diğer konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artarak 124 bin 433'e ulaştı. Bu satışlar toplamın yüzde 87,1’ini oluşturdu. Yılın ilk yedi ayında ise diğer konut satışlarında yüzde 17,1 artış görülerek 713 bin 236’ya çıktı.

İLK EL KONUT SATIŞLARI YÜZDE 7,8 ARTTI

Türkiye genelinde sıfır konut satışları Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artarak 43 bin 984 oldu. Toplam satışlar içindeki payı yüzde 30,8 olarak belirlendi. Ocak-Temmuz aralığında ise ilk el satışlar yüzde 17,5 artarak 251 bin 608 adede ulaştı.

İKİNCİ EL SATIŞLARDA KRİTİK ARTIŞ

İkinci el konut satışları Temmuz’da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 artarak 98 bin 874 oldu. Bu satışların toplam konut satışlarındaki payı yüzde 69,2’ye çıktı. Ocak-Temmuz döneminde ise ikinci el satışlar yüzde 27,3 oranında artarak 583 bin 143’e ulaştı.

YABANCILARA KONUT SATIŞI DÜŞÜŞTE

Temmuz ayında yabancı uyruklu kişilere yapılan konut satışları yüzde 18,6 düşüş göstererek 1.913 adet oldu. Bu satışlar toplam konut satışlarının yüzde 1,3’ünü oluşturdu. Yabancıların en çok konut satın aldığı iller ise 643 ile İstanbul, 642 ile Antalya ve 175 ile Mersin oldu. Yılın ilk yedi ayında yabancılara yapılan satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 azalarak 11 bin 267’ye geriledi.

RUSLAR YİNE ZİRVEDE

Temmuz ayında Türkiye’den en çok konut alan yabancı uyruklular arasında Rusya vatandaşları 315 konutla ilk sırada yer aldı. Onları 152 konutla İranlılar ve 135 konutla Almanlar takip etti.

