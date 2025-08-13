Otomotiv Devi En Sevilen 2 Modelinin Üretimini Sonlandırıyor! Yerine Gelecek Araç Belli Oldu

Alman otomotiv devi Volkswagen, ürün gamında önemli bir değişikliğe giderek iki popüler SUV modelinin üretimini durdurma kararı aldı. Şirket, 24 yıldır yollarda olan lüks SUV Touareg ile elektrikli coupe-SUV ID.5’in üretimine önümüzdeki yıllarda son verecek.

Otomotiv Devi En Sevilen 2 Modelinin Üretimini Sonlandırıyor! Yerine Gelecek Araç Belli Oldu
2002 yılında satışa sunulan ve Porsche Cayenne ile ortak platformda geliştirilen Touareg, güçlü motor seçenekleri ve üst seviye donanım özellikleriyle markanın prestijli modellerinden biri olarak öne çıkmıştı.

Ancak şirket kaynaklarına göre Touareg’in üretimi 2026’da tamamen sona erecek. Golf ve Tiguan gibi yüksek satış rakamlarına ulaşan modellerin aksine, Touareg’in yerini alacak doğrudan bir model planlanmıyor.

SUV AİLESİNDE 2. MODELİN ÜRETİMİ DE DURDURULUYOR

Elektrikli SUV ailesinin coupe tasarımlı üyesi ID.5 de aynı kaderi paylaşacak. 2021’de piyasaya sürülen ve ID.4’ün sportif versiyonu olarak tanıtılan model, beklenen satış başarısını yakalayamadı. Müşterilerin tercihini ID.4’ten yana kullanması nedeniyle ID.5’in üretimi 2027’de durdurulacak.

YERİNE GELECEK MODEL AÇIKLANDI

Volkswagen, önümüzdeki dönemde stratejisini daha ulaşılabilir elektrikli araçlara odaklayacak. 2026’da piyasaya çıkması planlanan ID.2 (muhtemelen “ID.Polo” ismiyle) ve SUV versiyonunun ardından, 2027’de ID.1’in seri üretim versiyonu satışa sunulacak. Ayrıca Touran’ın yerine konumlandırılması düşünülen “Mini Buzz” isimli elektrikli MPV de şirketin planları arasında bulunuyor. Ancak Skoda’nın benzer bir proje üzerinde çalışması, bu modelin önceliğini düşürüyor.

2025’in ilk yarısında Almanya’da en çok satan 10 elektrikli araçtan 8’ini üreten Volkswagen, aynı başarıyı küresel pazarda yakalamakta zorlanıyor. Şirket, yeni giriş seviyesi elektrikli modelleriyle bu tabloyu değiştirmeyi hedefliyor.

