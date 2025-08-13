TÜİK İlk Kez Açıkladı! Türkiye'nin Nüfusu Belli Oldu
TÜİK’in açıkladığı verilere göre Türkiye’nin nüfusu, 2025’in ilk 6 ayında 159 bin 910 kişi artarak 85 milyon 824 bin 854’e ulaştı. Erkek ve kadın nüfus oranı ise neredeyse eşit çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ilk kez üçer aylık dönemler halinde yayımladığı nüfus istatistiklerine göre, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye’nin nüfusu 85 milyon 824 bin 854 kişiye ulaştı.
6 AYDA 160 BİNE YAKIN ARTIŞ
2024 yılının sonunda 85 milyon 664 bin 944 olarak kaydedilen ülke nüfusu, 2025’in ilk 6 ayında 159 bin 910 kişi artış gösterdi. Böylece nüfus, yılın ortasında 85 milyon 824 bini aşmış oldu.
CİNSİYETE GÖRE DAĞILIM
Verilere göre, erkek nüfusun oranı yüzde 50,01 ile 42 milyon 923 bin 584 kişi olurken, kadın nüfusun oranı yüzde 49,99 ile 42 milyon 901 bin 270 kişi olarak belirlendi.
Kaynak: AA
