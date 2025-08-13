Çanakkale Yangınında Zeytinliği Zarar Görmeyen Çiftçinin Sır Yöntemi! Dört Yanı Küle Döndü Bir Tek Orası Yanmadı

Çanakkale Kepez’de çok sayıda arazi ve bahçenin küle döndüğü orman yangınında zeytinliği hiç zarar görmeyen çiftçi, sebebini açıkladı. Herkesin yüreğini ağzına getiren yangında zeytin ağaçları nasıl zarar görmedi? İşte çiftçinin merak edilen yöntemi…

NTV’den Sinan Kunter’in haberine göre, Çanakkale’de çıkan orman yangınında çok sayıda arazi ve bahçe küle dönerken, çiftçi Aytaç Kök’ün bahçesi yangında zarar görmedi.

BAHÇESİ NEDEN YANMADI?

Dedesinden kalma zeytinlikte çalışan Aytaç Kök, yangının boyutunu gördüğünde endişelendiğini ancak korktuğu gibi bahçesinin zarar görmediğini belirtti.

SIRRI TEMİZLİK

Aytaç Kök, tarlasının yangında zarar görmemesinin nedenini ise tarlanın sürülmüş ve temizlenmiş olması olarak açıkladı.

Kök’ün aktardığına göre, önceden yaptığı temizlik kuru otların tutuşup zeytin ağaçlarını da yakmasını engelledi.

Çanakkale Yangınında Zeytinliği Zarar Görmeyen Çiftçinin Sır Yöntemi! Dört Yanı Küle Döndü Bir Tek Orası Yanmadı - Resim : 1

2 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına gece boyunca devam etti. Yangında çok sayıda arazi zarar gördü. Yangına ilişkin bilgi veren Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada riskli bölgelerde bulunan 2 bin 90 vatandaş tedbiren deniz ve karayolu ile tahliye edildiğin, dumandan etkilenen 77 vatandaşın ise sağlık kuruluşlarında tedavilerinin devam ettiğini duyurdu.

Kaynak: NTV

