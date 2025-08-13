Finansal İstikrar Komitesi Toplandı! Neler Konuşuldu? İlk Açıklama Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında bir araya gelen Finansal İstikrar Komitesi, toplantıya ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Dünya ve Türkiye makroekonomik görünümünün ele alındığı toplantıda, Kur korumalı mevduat ve katılma hesapları uygulamasının da değerlendirildiği belirtildi.

KUR KORUMALI MEVDUAT MASADA

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek başkanlığında bugün toplanmıştır. Toplantıda, dünya ve Türkiye makroekonomik görünümü ele alınmış, son dönem reel sektör gelişmeleri ve finansal sektöre etkileri kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir. Kredi büyüme sınırlamalarının etkileri ve uygulamaya yönelik atılabilecek adımlar ele alınmıştır. Kur korumalı mevduat ve katılma hesapları uygulamasının mevcut durumu analiz edilerek uygulamanın geleceğine yönelik senaryolar istişare edilmiştir. Komite, dengeli ve sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir.

Kaynak: DHA