Finansal İstikrar Komitesi Toplandı! Neler Konuşuldu? İlk Açıklama Geldi

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantıda, dünya ve Türkiye makroekonomik görünümünün ele alındığı, son dönem reel sektör gelişmeleri ve finansal sektöre etkileri kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği ifade edildi.

Son Güncelleme:
Finansal İstikrar Komitesi Toplandı! Neler Konuşuldu? İlk Açıklama Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında bir araya gelen Finansal İstikrar Komitesi, toplantıya ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Dünya ve Türkiye makroekonomik görünümünün ele alındığı toplantıda, Kur korumalı mevduat ve katılma hesapları uygulamasının da değerlendirildiği belirtildi.

Finansal İstikrar Komitesi Toplandı! Neler Konuşuldu? İlk Açıklama Geldi - Resim : 1

KUR KORUMALI MEVDUAT MASADA

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek başkanlığında bugün toplanmıştır. Toplantıda, dünya ve Türkiye makroekonomik görünümü ele alınmış, son dönem reel sektör gelişmeleri ve finansal sektöre etkileri kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir. Kredi büyüme sınırlamalarının etkileri ve uygulamaya yönelik atılabilecek adımlar ele alınmıştır. Kur korumalı mevduat ve katılma hesapları uygulamasının mevcut durumu analiz edilerek uygulamanın geleceğine yönelik senaryolar istişare edilmiştir. Komite, dengeli ve sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir.

Finansal İstikrar Komitesi Toplandı! Neler Konuşuldu? İlk Açıklama Geldi - Resim : 2

Kaynak: DHA

Etiketler
Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı
Son Güncelleme:
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Gündemindeydi: Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' Dedi! Yılın Transferi Hayırlı Uğurlu Olsun Hakan Çalhanoğlu 'Geliyorum' Dedi
Sahte Kimlik ve Pasaport Skandalında Yeni Perde! Nüfus Müdürlüğü’nde 'Kimlik Pazarı'... Deşifre Oldular Nüfus Müdürlüğü’nde 'Kimlik Pazarı'... Deşifre Oldular
Havayolu Şirketinden Radikal Karar: Uçuş Sırasında Kullanımı Yasaklandı Uçuş Sırasında Kullanımı Yasaklandı
Türkiye’nin En Sağlıklı Şehirleri Açıklandı: Zirvedeki İsim Sürpriz Oldu Türkiye’nin En Sağlıklı Şehirleri Açıklandı: Zirvedeki İsim Sürpriz Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Emekliye İki Ödeme Birden: 44 Bin TL Anında Hesaplara Yatacak, İşte Aranan Tek Şart Emekliye Yıllar Sonra İki Ödeme
Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Üçü Birden Vuracak Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Üçü Birden Vuracak
CHP’yi Sarsan Haber! CHP'li Vekil İddiayı Doğruladı... Çerçioğlu ve 3 Belediye Başkanı AKP’ye Katılıyor CHP'li Vekil İddiayı Doğruladı... Çerçioğlu ve 3 Belediye Başkanı AKP’ye Katılıyor
320 Milyonluk Miras Krizi: Aile İkiye Bölündü! Torun, Teyzelerini Savcılığa Şikayet Etti 320 Milyonluk Miras Krizi: Torun, Teyzelerini Savcılığa Şikayet Etti
Hollanda Basını Feyenoord’un ‘Acı’ Yenilgisiyle Sallanıyor: Mourinho Büyüklüğünü Gösterdi, GOAT Sensin Fenerbahçe Hollanda'da Manşetleri Yaktı