Türkiye’nin En Sağlıklı Şehirleri Açıklandı: Zirvedeki İsim Sürpriz Oldu

TÜİK tarafından ortalama yaşam sürelerine ilişkin paylaşılan rapora göre, ülke genelinde ortalama ömür 80,8 yıl olarak ölçüldü. Kadınlar, erkeklerden ortalama 5,5 yıl daha uzun yaşarken; il bazında yapılan sıralamada Gümüşhane, en sağlıklı şehir unvanını aldı.

KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA UZUN YAŞIYOR

TÜİK verilerine göre kadınlarda ortalama yaşam süresi 81,1 yıl, erkeklerde ise 75,6 yıl. Aradaki fark, yaşam tarzı ve sağlık alışkanlıklarının etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

EN SAĞLIKLI YAŞAM KALİTESİNE SAHİP İLLER

Gümüşhane

Kadın: 83,5 yıl

Erkek: 78,1 yıl

Ortalama: 80,8 yıl

Giresun

Kadın: 83,5 yıl

Erkek: 76,6 yıl

Ortalama: 80,0 yıl

Erzincan

Kadın: 82,3 yıl

Erkek: 76,9 yıl

Ortalama: 79,6 yıl

Afyonkarahisar

Kadın: 81,7 yıl

Erkek: 76,9 yıl

Ortalama: 79,3 yıl

Bingöl

Kadın: 82,1 yıl

Erkek: 76,5 yıl

Ortalama: 79,2 yıl

Denizli

Kadın: 81,3 yıl

Erkek: 75,7 yıl

Ortalama: 78,5 yıl

Adana

Kadın: 81,1 yıl

Erkek: 75,6 yıl

Ortalama: 78,3 yıl

Adıyaman

Kadın: 80,5 yıl

Erkek: 74,9 yıl

Ortalama: 77,7 yıl

Ağrı

Kadın: 79,6 yıl

Erkek: 74,1 yıl

Ortalama: 76,8 yıl

GÜMÜŞHANE LİDERLİĞİNİ KORUYOR

Listede birinci sırada yer alan Gümüşhane, kadınlarda 83,5 yıl, erkeklerde ise 78,1 yıl ile ülke ortalamasının üzerinde değerlere ulaştı. Karadeniz’in bu sakin ili, yaşam süresindeki başarısıyla dikkat çekti.

