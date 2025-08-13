Türkiye’nin En Sağlıklı Şehirleri Açıklandı: Zirvedeki İsim Sürpriz Oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ortalama yaşam sürelerine ilişkin en güncel verileri paylaştı. Verilerde listedeki il herkesi şaşırttı.
TÜİK tarafından ortalama yaşam sürelerine ilişkin paylaşılan rapora göre, ülke genelinde ortalama ömür 80,8 yıl olarak ölçüldü. Kadınlar, erkeklerden ortalama 5,5 yıl daha uzun yaşarken; il bazında yapılan sıralamada Gümüşhane, en sağlıklı şehir unvanını aldı.
KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA UZUN YAŞIYOR
TÜİK verilerine göre kadınlarda ortalama yaşam süresi 81,1 yıl, erkeklerde ise 75,6 yıl. Aradaki fark, yaşam tarzı ve sağlık alışkanlıklarının etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.
EN SAĞLIKLI YAŞAM KALİTESİNE SAHİP İLLER
Gümüşhane
Kadın: 83,5 yıl
Erkek: 78,1 yıl
Ortalama: 80,8 yıl
Giresun
Kadın: 83,5 yıl
Erkek: 76,6 yıl
Ortalama: 80,0 yıl
Erzincan
Kadın: 82,3 yıl
Erkek: 76,9 yıl
Ortalama: 79,6 yıl
Afyonkarahisar
Kadın: 81,7 yıl
Erkek: 76,9 yıl
Ortalama: 79,3 yıl
Bingöl
Kadın: 82,1 yıl
Erkek: 76,5 yıl
Ortalama: 79,2 yıl
Denizli
Kadın: 81,3 yıl
Erkek: 75,7 yıl
Ortalama: 78,5 yıl
Adana
Kadın: 81,1 yıl
Erkek: 75,6 yıl
Ortalama: 78,3 yıl
Adıyaman
Kadın: 80,5 yıl
Erkek: 74,9 yıl
Ortalama: 77,7 yıl
Ağrı
Kadın: 79,6 yıl
Erkek: 74,1 yıl
Ortalama: 76,8 yıl
GÜMÜŞHANE LİDERLİĞİNİ KORUYOR
Listede birinci sırada yer alan Gümüşhane, kadınlarda 83,5 yıl, erkeklerde ise 78,1 yıl ile ülke ortalamasının üzerinde değerlere ulaştı. Karadeniz’in bu sakin ili, yaşam süresindeki başarısıyla dikkat çekti.
