Sahte Kimlik ve Pasaport Skandalında Yeni Perde! Nüfus Müdürlüğü’nde 'Kimlik Pazarı'... Deşifre Oldular

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye, günlerdir sahte diploma, pasaport ve e-imza skandallarını konuşurken, şimdi de Kilis merkezli bir sahte kimlik ve pasaport skandalı gündeme bomba gibi düştü. Ülkenin farklı kentlerinden ve yurtdışından yeni kimlik kartı almak için nüfus müdürlüklerine başvuran vatandaşlar, Kilis Nüfus Müdürlüğü’nde kendileri adına daha önce kimlik kartı çıkarıldığını öğrenince adeta şok yaşadı. Ortaya çıkan soruşturma, bir sahtecilik çetesinin Nüfus Müdürlüğü içinde örgütlendiğini ve yabancı uyruklu kişilere para karşılığı Türk kimlik kartı ve pasaport temin ettiğini gözler önüne serdi.

OTOGARDA BAŞLAYAN SORUŞTURMA

Skandal, 27 Aralık 2021 tarihinde Kilis Otogarı’nda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin iki Özbekistan vatandaşından şüphelenmesiyle başladı. Şüphelilerin ifadelerinde, “İstanbul’dan Kilis Nüfus Müdürlüğü’ne para karşılığı parmak izi vermek için geldiklerini” ve bu süreçte Tarık Avcı ile Murat Avcı adlı kişilerin aracılık ettiğini belirtmeleri üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin cep telefonlarında, bazı Türk vatandaşlarının kimlik bilgileri ve fotoğrafları bulundu. Ayrıca, şüphelilerin üzerinden çıkan bir kağıtta Kilis Merkez İlçe Nüfus Müdürü Mehmet Bars, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Vedat Kaya ve büro personeli Mahmut Apaydın’ın telefon numaralarının yer aldığı tespit edildi.

FARKLI KENTLERDEN ŞİKAYET YAĞDI

Soruşturma derinleştikçe, Manisa, İstanbul, Giresun ve Erzincan gibi farklı kentlerden Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dosyaları yağmaya başladı. Giresun’dan gelen bir dosyada, Rahim Gul Hairan adlı bir yabancının, bir Türk vatandaşının kimlik bilgileriyle pasaport çıkarmaya çalıştığı ortaya çıktı. Hairan, ifadesinde, “Türkiye’ye yasa dışı yollarla geldim. Bir şahısla 5 bin dolar karşılığında Türk vatandaşlığı alabileceğim konusunda anlaştım. Onun yönlendirmesiyle Kilis’e gidip parmak izi verdim” dedi.

Erzincan’dan gönderilen bir başka dosyada ise Akhror Anorboev adlı yabancı bir şahsın parmak izinin, bir Türk vatandaşına kayıtlı olduğu belirlendi. Anorboev, Telegram üzerinden iletişime geçtiği bir kişiyle oturum izni almak için 3 bin 800 TL’ye anlaştığını ve Kilis Nüfus Müdürlüğü’nde parmak izi verdiğini itiraf etti.Sahte Kimlikler PTT Üzerinden Teslim EdilmişManisa’dan gelen bir dosyada, bir devlet hastanesinde başhekim yardımcısı olan M.K.’nin, yeni kimlik kartı almak için 18 Mayıs 2022’de Manisa Şehzadeler Nüfus Müdürlüğü’ne başvurduğu, ancak Kilis’te adına zaten kimlik çıkarıldığını öğrendiği belirtildi. Yapılan incelemede, Kilis Nüfus Müdürlüğü’nden çıkarılan bu kimliğin Bahçelievler PTT Dağıtım Müdürlüğü’nden kimliği belirsiz bir kişiye teslim edildiği ortaya çıktı.

25 BİN DOLARLIK SAHTECİLİK

Skandalın en çarpıcı örneklerinden biri ise ABD’de araştırma görevlisi olan R.A. adlı Türk vatandaşının yaşadıkları oldu. 17 Şubat 2022’de Türkiye’ye tatile gelen R.A., Güngören Nüfus Müdürlüğü’nde Kilis’te adına kimlik çıkarıldığını öğrenince savcılığa başvurdu. İncelemede, R.A. adına çıkarılan kimlik kartında, geçici koruma statüsündeki Suriyeli Yakout Banto’nun fotoğrafı ve parmak izlerinin kullanıldığı tespit edildi. Banto, kimlik kartı için Mahmoud Kendakji adlı bir yabancıya 25 bin dolar ödediğini itiraf etti.

EN AZ 22 PASAPORT, 8 KİMLİK KARTI

Soruşturmanın ilk aşamasında, Kilis Nüfus Müdürlüğü’nde en az 22 bordo ve gri pasaport ile 8 kimlik kartının sahte yollarla çıkarıldığı belirlendi. Tarık ve Murat Avcı’nın aracı olduğu, Mehmet Bars, Vedat Kaya ve Mahmut Apaydın’ın ise Nüfus Müdürlüğü sistemini kullanarak sahtecilik yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin HTS kayıtları, Nüfus Müdürlüğü memurlarıyla sık sık telefon görüşmeleri yaptığını ortaya koydu. Ancak, Nüfus Müdürlüğü’ne ait kamera kayıtlarının 10 günde bir silinmesi nedeniyle polis bu görüntülere ulaşamadı.

ZİNCİRLEME SAHTECİLİK SUÇU

20 Mart 2024’te hazırlanan iddianamede, Mehmet Bars, Vedat Kaya, Mahmut Apaydın ve diğer şüphelilerin “zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği” ve “kamu görevlisini resmi belgede sahteciliğe azmettirme” suçlarından cezalandırılması talep edildi. Ancak dönemin Kilis Nüfus Müdürü Hüseyin Ayvacı hakkında soruşturma izni verilmediği için dava açılamadı. Savcılık, Ayvacı hakkındaki suçlamaları işlemden kaldırdı. Skandala karışan memurlar açığa alınırken, tüm sanıklar tutuksuz yargılanıyor.

SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı, ülke genelinden gelen şikayetlerle soruşturmayı genişletirken, sahtecilik çetesinin boyutları her geçen gün daha net ortaya çıkıyor. Vatandaşlar, kimlik bilgilerinin kötüye kullanıldığını öğrenmenin şokunu yaşarken, yetkililerden bu skandalın tüm sorumlularının cezalandırılmasını talep ediyor.

Kaynak: BirGün