Sahte Diplomada Skandal Üstüne Skandal... Bakanlıkta Psikoloji Semineri Vermiş!

Türkiye’de sahte diploma skandalı, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) denklik vermediği üniversitelerin tartışmalarıyla yeni bir boyut kazandı. Merkezi ABD’nin Los Angeles kentinde olduğu belirtilen Newport International University ile henüz bir eğitim kurumu olup olmadığı bile netleşmeyen Uluslararası Dublin Üniversitesi, skandalın merkezindeki iki kurum olarak öne çıkıyor. Siyasetten emniyete, farklı alanlarda faaliyet gösteren isimlerin bu üniversitelerden aldığını iddia ettiği diplomalar, kamuoyunda geniş yankı uyandırıyor.

NEWPORT DİPLOMASI TARTIŞMA YARATTI

Skandalın son halkalarından biri, kendisini “psikolog ve FTA koçu” olarak tanıtan Aylin Halim. CV’sine göre Halim, üniversite sınavında Kıbrıs’ta İktisat Bölümü’nü kazanmış, ancak bu bölümü tercih etmeyerek Newport International University’de Davranış Bilimleri Bölümü’nde eğitim almış. Bitirme tezi olarak “Çocuk ve ergende duygu, düşünce ve davranış bozuklukları ile ailelerin tutumu” konusunu işlediğini belirten Halim, aynı üniversitede psikoloji yüksek lisansını tamamlayarak 2005 yılında birincilikle mezun olduğunu iddia ediyor.

Halim’in CV’sinde, eğitim sürecinde İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde staj yaptığı bilgisi de yer alıyor.Halim, 2005 yılında AYZEP Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde çalışmaya başlamış, 2011 yılında ise Mersin Emniyet Müdürlüğü’nde emniyet mensuplarına kişisel gelişim eğitimleri vermiş. Aynı yıl, dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın düzenlediği bir programda seminer vererek teşekkür belgesi alan Halim, CV’sinde bakanlığın adını “Sosyal Politikalar ve Aile Bakanlığı” şeklinde yanlış yazmış. Sosyal medyada kendisini “psikolog ve FTA koçu” olarak tanıtan Halim, 22 yılda 14 bin danışana ulaştığını öne sürüyor ve kadınların kilo sorunları, vajinal mutsuzluk ve beyin sisi gibi konularda çözümler sunduğunu iddia ediyor.

SİYASETTE NEWPORT VE DUBLIN ÜNIVERSİTELERİ GÖLGESİ

Skandal, siyaset dünyasında da yankı buluyor. Newport International University ve Uluslararası Dublin Üniversitesi’nden mezun olduğunu iddia eden isimler, kamuoyunun dikkatini çekiyor. 14 Mayıs 2023 Milletvekilliği Genel Seçimleri’nde İYİ Parti’den İstanbul Milletvekili seçilen, ardından 14 Ağustos’ta AKP’ye geçen Ahmet Ersagun Yücel, YÖK’ün denklik tanımadığı Newport International University’den yüksek lisans diplomasına sahip. AKP’den milletvekili aday adayı olan Mehmet Ali Okur’un da aynı üniversitenin İşletme Fakültesi’nden mezun olduğu belirtiliyor.

27. dönem AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da Newport International University İşletme Fakültesi’nden 2008-2011 yılları arasında mezun olduğunu açıklamıştı. Öte yandan, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Osmaniye Düziçi Belediye Başkanı seçilen Mustafa İba, Uluslararası Dublin Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olduğunu ifade ediyor. Ancak İba, bu eğitimine rağmen inşaat ve gıda sektöründe faaliyet gösteriyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Murat Öztürk de 2021-2023 yılları arasında Uluslararası Dublin Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında doktora yaptığını özgeçmişine eklemiş. CHP’den Giresun Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede ise aynı üniversitenin Siyaset Bilimi Bölümü’nden mezun olduğunu belirtiyor.

DENKLİK SORUNU

YÖK’ün denklik vermediği bu üniversitelerden alınan diplomaların geçerliliği, hem eğitim hem de kamu güveni açısından ciddi soru işaretleri yaratıyor. Skandal, siyasetten emniyete, psikolojik danışmanlıktan belediye yönetimine kadar geniş bir yelpazede tartışılmaya devam ediyor. Yetkililerden konuyla ilgili kapsamlı bir inceleme ve kamuoyunu bilgilendirecek bir açıklama bekleniyor.

Kaynak: Nefes gazetesi