Sahte Diploma Çetesinin 'Şehzade' Planı Ortaya Çıktı! Abdülhamid’in Torunu Dakikalar İçinde Nasıl Mezun Oldu?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘sahte diploma’ soruşturmada, kendisini sosyal medyada 'şehzade' olarak tanıtan, II. Abdülhamit’in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden aldığı belirtilen lisans diplomasının sahte olduğu tespit edilmişti. Çok konuşulan olayın perde arkası ortaya çıktı.

İMZASINI KOPYALANDI

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, çete üyeleri üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanı’nın elektronik imzasını kopyalayarak sisteme sızdı. İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı’nın e–imzasını kopyalandı.

ESKİ MEZUNUN BİLGİLERİNİ KULLANDILAR

2000 yılında kayıt yaptırıp 2004’te mezun olan H.H.A. adlı bir eski mezunun dosyasında yer alan bilgiler üzerine Kayıhan Osmanoğlu’nun kimlik bilgileri ve fotoğrafı yerleştirildi.

Ancak sistemde "danışman bilgisi" ve "askerlik durumu" gibi özgün bazı detaylar değiştirilmeden kaldı.

'ARKADAŞIM' YAPMIŞ DEDİ

İfadesinde 2021 yılında Belgrad Üniversitesi’nden mezun olduğunu belirten Kaya, Türkiye’deki denklik sürecinde yaşadığı sorunlar nedeniyle bir arkadaşı tarafından bu sürecin “halledeceği” vaadiyle kimlik bilgilerinin istendiğini söyledi.

Daha sonra cep telefonuna gelen belgeleri incelediğinde, adına sahte bir mezuniyet oluşturulduğunu fark ettiğini ve arkadaşından bu kaydı sildirmesini istediğini iddia etti.

Kaynak: Hürriyet