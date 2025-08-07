Sahte Diploma Skandalına Adı Karışmıştı: 'Osmanlı Torunu' Sessizliğini Bozdu

Sahte diploma skandalı Türkiye'nin gündeminden düşmezken, iddiaların merkezinde yer alan isimlerden olan Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu sessizliğini bozdu. Osmanoğlu, "Asalet, iftiraya cevap vermez" dedi.

‘Sahte diploma’ skandalı Türkiye’nin gündemine otururken, iddiaların ortasındaki isimlerden biri de ‘Osmanlı torunu’ Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’ydu. Osmanoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla sessizliğini bozdu. Osmanoğlu, açıklamasında "Asalet, iftiraya cevap vermez" ifadelerini kullandı.

Ankara’da yürütülen soruşturma neticesinde diplomasının ‘sahte’ olduğu belirlenen 'Osmanlı torunu' Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, iddialara karşı sessizliğini koruyordu.

İddialara ilişkin sessizliğini bozan Osmanoğlu, iddiaları karalama kampanyası olarak nitelerken, sessiz kalmayı tercih ettiğini yazdı. Osmanoğlu, “Asalet, iftiraya cevap vermez. Lakin iftirayı atanlar, günü geldiğinde kendi çamurunda boğulur” ifadelerini kullandı.

"Tarafımdan asla söylenmemiş sözlerin, sanki benim ağzımdan çıkmış gibi sunulmasına karşı milletimizin bu tür mesnetsiz açıklamalara itibar etmemesini özellikle rica ediyorum” diyen Osmanoğlu, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

‘VAKTİ GELDİĞİNDE KONUŞACAĞIM’

“Ben bu aziz milletin evladıyım. Milletim beni tanır; özümü, yolumu, duruşumu bilir.

Bugün linç etmeye çalışanlar var. Bağırıyorlar, saldırıyorlar... Çünkü ben sustukça yalanlar konuşuyor. Ama unutulmasın ki; sabır da bir imtihandır.

Vakti geldiğinde konuşacağım. O gün geldiğinde hakikatin sesi, iftiranın çığlığını susturacak. Ve bu topraklarda yeniden hakikatin güneşi doğacaktır.

Konuya ilişkin tüm açıklamalar, gerekli ifadeler verildikten sonra basın yoluyla kamuoyuna duyurulacaktır. Edep yahu…"

TARİH BÖLÜMÜNDEN DİPLOMA ALMIŞ

Kayıhan Osmanoğlu’nun adı da Ankara’da yürütülen sahte diploma soruşturmasından çıkmış ve II. Abdülhamid'in 4'üncü kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden aldığı belirtilen lisans diplomasının sahte olduğu ortaya çıkmıştı.

Osmanoğlu'nun diploma almak için sahte belgeler düzenlediği de belirlenmişti.

