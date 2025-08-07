Önlerine Gelene Sahte Diploma Dağıtmışlar! Çetenin Kilit İsimleri Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Günlerdir Türkiye'nin gündeminden düşmeyen skandalla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sahte e-imzalarla sahte diplomalar dağıtan çete hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, Ziya Kadiroğlu, Gökay Celal Gülen, Mıhyeddin Yakışır, Zeynep Karacan ve Ayhan Ateş’in kamu kurumları ve üniversitelerle iş birliği yaparak sahte diplomalar düzenledikleri ve "organizatör" oldukları belirtildi.

Nefes gazetesinden Merve Şişman'ın haberine göre; çete lideri olduğu söylenen beden eğitimi öğretmeni Ziya Kadiroğlu ifadesinde, 20-25 yıldır bu sistemin içerisinde olduğunu söyledi. 1999’dan beri benzer suçlardan toplam 13 kez yargılanan Kadiroğlu, 2010, 2012 ve 2016 yıllarında da “örgüt lideri” suçlamasıyla soruşturma geçirdi. Gökay Celal Gülen ise “imza kopyalamanın beyni” şeklinde nitelendiriliyor. Gülen, kendisini hem hukuk hem de bilgisayar mühendisliğinden mezun olarak gösterirken, 10 tane de sahte kimlik taşıyor.

ÇETE LİDERİNİN SAĞ KOLU

Mıhyeddin Yakışır ise Ziya Kadiroğlu’nun sağ kolu olarak geçiyor. Suriyeli göçmenler adına hat çıkarıp bunları kopyaladığı, uyuşturucu bağımlısı ve satıcısı olduğu ifade edildi. Yakışır’ın fotoğrafı yapıştırılarak Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nda bir başkomisere ait sahte kimlik çıkarılıp bu kimlikle e-imza aldığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı ve yardımcıları, YÖK Eğitim Öğretim Daire Başkanı ve 14 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanlarının elektronik imzalarının kopyalandığı belirlendi.

ÇOĞU DOÇENT VE PROFESÖR

Ayhan Ateş isimli çete üyesinin de kendisini istihbarat görevlisi olarak tanıttığı, 270 e-imza ürettiği belirtildi. Bu imzalarla 400’den fazla kişi akademisyen olarak üniversitelere yerleştirilirken, çoğunun doçent ve profesör olduğu ileri sürüldü. Hukuk, psikoloji, inşaat mühendisliği, eczacılık gibi bölümler üzerinden 45 diploma oluşturulduğu aktarıldı.

Çete faaliyetlerinin büyük bölümünün de Ankara Ulus’ta bulunan TUZEM Akademi adında lüks bir konakta yürütüldüğü bildirildi. Zeynep Karacan TUZEM Akademi’nin resmi sahibi. İddianameye göre, kendisi sahte belgeler, kamera kayıtlarının silinmesi ve savunma hazırlıklarıyla bağlantılı.

Kaynak: Nefes Gazetesi