AKP’li Vekilden Tartışma Yaratan 'Diploma' Savunması: 'Dünyanın Her Yerinde Olabilecek Bir Korsanlık'

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AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Türkiye’yi ayağa kaldıran ‘sahte diploma’ skandalına ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabı X üzerinden açıklamalarda bulunan Baykan, skandalın her yerde olabileceğini savundu.

ŞOKE EDEN SAVUNMA

Skandalı “Dünyanın her yerinde olabilecek bir korsanlık" olarak değerlendiren Baykal’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Üst düzey bürokratların imzalarını taklit ederek sahte diplomalar, ehliyetler düzenleyen bir çete güvenlik birimlerince yakalanıp yargıya teslim ediliyor. Sahte belge alan kişi sayısı 200. Dünyanın her yerinde olabilecek bir korsanlık söz konusu ve 50 yıl ile yargılananlar var. Hal böyleyken operasyonel gücünü epey kaybetmiş uyuşturucu müptelası sponsorların yemlenmesi ile yayın yapan batıcı tayfa hemen devreye girip Bir bitmediniz (bitmenizi de istemeyiz) ama yerli kadrolar da epey mesafe aldı. Manşetler ile ülke gündemini zıplattığınız zamanlar artık uf oldu. 150 yıllık hesap artık aleyhinize döndü, bunu görün. Görmek istemediğiniz de aşikar. Siz bilirsiniz.

Üst düzey bürokratların imzalarını taklit ederek sahte diplomalar, ehliyetler düzenleyen bir çete güvenlik birimlerince yakalanıp yargıya teslim ediliyor. Sahte belge alan kişi sayısı 200.

Dünyanın her yerinde olabilecek bir korsanlık söz konusu ve 50 yıl ile yargılananlar var.… — Mehmet Baykan (@mehbaykan) August 6, 2025

Kaynak: Haber Merkezi