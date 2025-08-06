CHP'nin Yeni Miting Adresi Belli Oldu

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in 10 Ağustos Pazar günü saat 20.00’de Tokat’ta düzenleyeceği miting öncesinde, Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, parti binasında basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Tokatlılara mitinge katılım çağrısı yapıldı.

Mitingin Tokat için taşıdığı öneme dikkat çeken Çağdaş Kurtgöz, şu ifadeleri kullandı: "10 Ağustos Pazar günü Şoförler Cemiyeti önündeki alanda, Türkiye’nin birinci partisi CHP’nin genç lideri Sayın Özgür Özel’i Tokat’ta ağırlayacağız. Bu miting halkın sorunlarının dile getirileceği bir buluşma olacak. Tüm Tokatlı hemşerilerimizi ve basın mensuplarımızı bu buluşmaya bekliyoruz.”

Hazırlıkların haftalardır sürdüğünü dile getiren Kurtgöz, örgütün heyecanının yüksek olduğunu ve mitinge Tokat halkının güçlü bir katılım göstereceğine inandıklarını ifade etti.

‘TOKAT’A VE DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ’

Özgür Karabat ise mitingin “Millet İradesine Sahip Çıkıyoruz” temasıyla yapılacağını vurgulayarak şu açıklamaları yaptı: “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, emeklilerin, gençlerin, çiftçilerin, işsizlerin ve tüm halkın sorunlarını gündeme taşıyacak. Tokat’ın sahipsiz bırakılmış değerlerine, maden alanlarına karşı da sesimizi yükselteceğiz. Kime nasıl verildiği belli olmayan maden ruhsatlarına karşı mücadele edeceğiz. Tokat, Osmanlı ve Selçuklu izlerini taşıyan bir şehir. Ballıca Mağarası, yaylaları, gastronomisiyle büyük bir değer taşıyor. Ama ne yazık ki sahipsiz bırakılmış durumda. Tarım ve hayvancılık yok olma noktasına gelmiş. Son yaşanan don olayıyla 5,5 milyar TL'lik zarar oluştu. Tüm bunları mitingde dile getireceğiz."

Karabat ayrıca, mitinge Muharrem İnce’nin de katılacağını duyurdu. Kadın Kolları Genel Başkanı, çok sayıda milletvekili ve partili yöneticinin de hazırlık süreci için Tokat’ta bulunduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA