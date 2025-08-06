Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı 'Haydarpaşa' ve 'Sirkeci' Mesajı: 'Değişimin Bir Sonraki Adresi...'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu'nun açılışında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, burada yaptığı açıklamada Haydarpaşa ve Sirkeci garları için de çarpıcı bir mesaj verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değişimin bir sonraki adresi Haydarpaşa ve Sirkeci olacak. Anadolu Yakası önemli kültür-sanat alanına sahip olacak" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa, Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı açıklamalarda Haydarpaşa ve Sirkeci garları için de önemli mesajlar verdi.

Anadolu'nun kültür mirası için önemine işaret eden Erdoğan, "Anadolu, insanlığın tüm serencamını yansıtan bir açık hava müzesidir. Bu toprakların her bir katmanı, bu katmanlarda gün yüzüne çıkarılan her bir eser, sizi tarihin en kadim noktalarına götürür" ifadelerini kullandı.

'GÖBEKLİTEPE PİRAMİTLERDEN 7 BİN 500 YIL ÖNCE'

Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'ye ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı, "Şanlıurfa ilimizde bulunan Göbeklitepe'nin geçmişi Mısır piramitlerinden 7 bin 500 yıl öncesine uzanmaktadır. İçinde yaşadığımız coğrafyayı hakkıyla anlayamazsak geleceğimizi çizemeyiz. İnşallah kıyamete kadar bu topraklarda olmaya devam edeceğiz" dedi.

HAYDARPAŞA VE SİRKECİ KÜLTÜR-SANATLA BİRLEŞECEK

Erdoğan'ın açıklamalarında en dikkat çeken nokta ise Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarına ilişkin mesajlardı. Erdoğan konuya ilişkin açıklamasında, "Değişimin bir sonraki adresi Haydarpaşa ve Sirkeci olacak. Anadolu Yakası önemli kültür-sanat alanına sahip olacak. Haydarpaşa Garı ve Sirkeci'de ulaşım sürerken tarih de yeniden hayat bulacak. Ülkemizden kaçırılan tarihi eserlerin Türkiye iadesi için de yoğun gayret içerisindeyiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından diğer öne çıkanlar ise şöyle:

"Bugün yıllık 800'e yaklaşa saha çalışmasıyla bu alandaki faliyetlerimizi içerik itibarıyla çok önemli bir seviyeye ulaştırdık.

Türkiye gerek toprak yüzeyi gerek sualtı keşiflerinde dünyada ilk sırada yer alıyor.

Sadece 2024 yılında 2 binden fazla uzman 3 bin çalışanla arkeoloji çalışmalarına önemli bir istihdam sağladık.

Ülkemizde kazı çalışmaları 163 yıl önce Efes'te başlamıştı. O dönemde yabancı hocalar tarafından yürütülen çalışmalar vardı. Kazı alanlarımızı ihya etmeyi, yürüyüş yollarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin istifade etmesine sunuyoruz.

Yakın zamana kadar geri plana itilen Türk-İslam arkeolojisini hayata geçirmek de bize nasip oldu.

Her biri tarihe düşen maziyi ati ile buluşturan yüzlerce çalışmaya imza attık. Üniversitelerimizde Türk-İslam arkeolojisi bölümünü kurarak bu alana yeni bir soluk kazandırdık.

2002'den bu yana tam 13 bin 291 tarihi eseri Anadolu'ya getirdik."

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AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: Haber Merkezi

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Recep Tayyip Erdoğan Haydarpaşa Garı
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