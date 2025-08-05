CHP’li Zeliha Şahbaz’dan İktidara Tepki: 'Aşıya Para Yok, Şehir Hastanesine Var'

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz, Şehir Hastaneleri bütçe payı ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Aksaz “Kamu kaynağı şirketlere, aşıya para yok, şehir hastanesine var!” dedi.

'AŞIYA PARA YOK, ŞEHİR HASTANESİNE VAR'

Şahbaz’ın açıklamasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Şehir hastaneleri, Kamu-Özel İşbirliği modeli adı altında Sağlık Bakanlığı bütçesini yutmaya devam ediyor. Halkın vergileriyle oluşan kamu bütçesi, halk sağlığına değil, bir avuç şirkete kaynak olarak aktarılıyor.

'AYNI TABLO 2024’TE DE GEÇERLİYDİ'

2025 yılı Sağlık Bakanlığı bütçesinden yalnızca 18 şehir hastanesine tam 104 milyar 602 milyon TL ayrıldı. Yılın henüz 7 ayında, yani Temmuz sonu itibariyle bu tutarın 70 milyar 770 milyon TL’si ödenmiş durumda. Bu para, tedavi hizmetlerine ayrılan toplam bütçenin yüzde 16,6’sına, Sağlık Bakanlığı toplam bütçesinin yüzde 11,9’una denk geliyor.

YÜZDE 84’ÜNÜ 933 SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANESİ PAYLAŞMAKTA

Aynı tablo 2024’te de geçerliydi. O yıl da 18 şehir hastanesine ayrılan bütçe 90 milyar TL’yi bulmuştu. Bu, toplam bütçenin %11,6’sına, tedavi hizmetleri kaleminin ise %15,5’ine karşılık geliyordu. Geri kalan %84,5’lik kısım, 933 kamu hastanesi arasında bölüştürülmüştü.

Yani bu demek oluyor ki, SB bütçesinin yaklaşık %12’si, Tedavi hizmetlerine ayrılan payın %16’sı 18 Şehir hastanesine ödenirken, kalan %84’ünü 933 Sağlık Bakanlığı hastanesi paylaşmaktadır.

AYRILAN ÖDENEK 4.072 TL

Koruyucu sağlık hizmetlerinin payı ise hâlâ yüzde 24’te. Grip aşısı almak isteyen vatandaş cebinden para ödüyor, HPV aşısına ulaşmak neredeyse hayal. 2024 yılında kişi başına koruyucu sağlık hizmetleri için. Ama personel ve SGK giderleri çıkarıldığında, bu rakam 2.060 TL’ye düşüyor. Oysa yalnızca bir doz HPV aşısının fiyatı 3.993 TL. Yani devlet, hastalığı önlemek için gerekeni değil; hastalık yayıldıktan sonra şehir hastanesine ödeme yapmayı tercih ediyor.

Bu tablo açık ve nettir: Şehir hastanelerinin amacı halka sağlık hizmeti sunmak değil, belli başlı sermaye gruplarına kaynak aktarmaktır.

Bugün vatandaşlarımız hem şehir hastanelerinde hizmete ulaşamıyor, hem kamu hastanelerinde randevu bulamıyor, mecburen büyük bütçeler ayırarak özel hastaneye gitmek zorunda kalıyor. Üstelik aşı parasını, ilacın katkı payını, muayene katılım payını de cebinden ödüyor.