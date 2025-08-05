MHP’li Feti Yıldız’dan ‘Komisyon’ Çağrısı

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ‘Terörsüz Türkiye’ süreci kapsamında TBMM’de kurulan ilk komisyona ilişkin yaptığı değerlendirmede, siyasette yeni bir yaklaşımın gerekliliğine dikkat çekti.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Yıldız, sürecin başlangıcına değinerek, “1 Ekim 2024 Tarihinde Gazi Meclis’te DEM Parti sıralarına yürüyerek eş başkan ve milletvekillerinin elini sıkmasıyla başlayan gelişmeler, aşamalı şekilde devamlılık arz eden siyasi bir sürece ve daha sonra bir devlet projesine dönüşmüş, PKK kendini feshetmiş, silahları teslim etmeye başlamıştır.” dedi.

'ELİMİZDE BÜYÜK BİR FIRSAT VAR'

Siyasette daha yapıcı bir yaklaşımın gerekli olduğunu yineleyen Yıldız, “Kendi dışındaki siyasi partileri düşman olarak görmeyen ,hayatını bu esasa göre şekillendiren, politik anlayışını buna uygun biçimlendiren bir duruşa ihtiyaç var” diye yazdı.

Türkiye’nin terör meselesini geride bırakma eşiğinde olduğunu vurgulayan Yıldız, “Ülkemizin enerjisini sömüren,sosyal maliyeti yüksek bir terör belasını tarihin çöplüğüne atmak için elimizde büyük bir fırsat var” ifadelerini kullandı.

Komisyonun temel hedeflerine ilişkin bilgi veren Yıldız, şunları söyledi: "Bu komisyonda görevimiz; ​Terörsüz Türkiye ve onunla bağlantılı olarak bazı sorunların çözümü konusunda farklı görüşlerin kesişme noktalarını tesbit ederek müşterek çözümler üretmektir. Askerimize, polisimize, korucularımıza, öğretmenimize, şehitlerimize, gazilerimize terörden büyük bedel ödeyen masum insanlarımıza karşı sorumluluğumuzu biliyoruz."