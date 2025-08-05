'Terörsüz Türkiye' Sürecinde Kritik Adım: Komisyonun İlk Toplantısı Başladı

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"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında TBMM'de kurulacak komisyonun ilk toplantısı yapılıyor. Komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplandı.

Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından siyasi parti temsilcileri komisyonda, görüş ve değerlendirmelerini paylaşması bekleniyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

Bu salonda yeni bir dönemin başlangıcına şahitlik ediyoruz. Tarihi bir dönüm noktasındayız. Bu komisyon sıradan bir heyet değil. Süreç herhangi bir kişi ya da kurumun değil aziz milletimizin meselesidir.

Bugün FETÖ dahil darbe girişimlerini boşa çıkaran ve terör örgütünün etkisini kıran kararlı adımlarla birlikte yeni bir dönemin eşiğindeyiz.

Milletimizin birlik ve beraberlik duyguları toplumumuzun en önemli yapı taşı olmuştur. İçimize sokulmaya çalışılan ayrılık fitnesine milletimiz izin vermemiştir. Terör sadece canlarımızı almadı umudumuzu da çaldı. Farklı isimler ve maskeler ardında birçok yapının ülkemizin önünü kesmeye çalıştığına şahit olduk. Ortak acılarımızı ortak umuda çevirmek için buradayız.

Terörsüz Türkiye açıkçası terörsüz bir bölge demektir. Türk Kürt kardeşliği coğrafyamızın asli kodudur. Kaderdaşlık yalnız savaş meydanlarında değil umutta da birlikte yürümektir. Meclis çözümün meşru adresidir.

'BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ'

Meclis hakikati duyan en yüksek demokratik çatıdır. Biz bu komisyonda birlikte hareket edeceğiz. Silah bırakma süreci bir pazarlığın sonucu asla değil, milletimizin huzura, birliğe dair kararlılığının sonucudur ve bunun yansımasıdır.

Terör belasıyla uğraşmamış olsaydık nice okullar, üniversite hastaneler daha önce inşa edilebilirdi. Bugünlerde ulaştığımız bu noktaya çok daha önce ulaşmamız mümkündü. Tüm kayıpların ötesinde en ağır bedel canla ödenmiştir.

Yeter ki her görüş birlik ve beraberliğe işaret etsin. İnanıyorum ki katkı veren herkes bu milletin mayasında kardeşlik olduğunu göstermiştir. Her kimlik burada söz söyleyebilecek.

'HER BİLGİLENDİRME ŞEFFAF ŞEKİLDE YAPILACAK'

Bugün burada tüm siyasi parti temsilcisi arkadaşlarımız buradadır. Her bilgilendirme ve adım şeffaf şekilde yapılacaktır. Komisyonun işleyiş prensiplerini ilk günden itibaren açık şekilde ifade etmek zorundayız.

Bir diğer ilkemiz açıklık olmalıdır. Diğer ilkemiz çoğulculuk olmalıdır. Çalışmalar hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi TBMM Meclis Başkanlığı tarafından yürütülecektir. Kamuoyunu yerinde zamanında doğru bilgilendirmek önceliklerimiz arasında olmalıdır.

Komisyon farklı fikirlerin çatıştırılmadığı bir zeminde olacaktır. Ortaya çıkacak ihtiyaçlar doğrultusunda analizler yapmak bu yapının asli görevlerindendir. Provokasyonlar her zaman her dönemde olabilir. Bertaraf edecek unsur çoğulcu demokratik yapımızdır.

Hiçbir fikir kenara itilmemelidir. Her bir milletvekilimiz milletimiz adına çalışmalara katıldığının farkında olarak hareket edecektir. Demokratik çoğulcu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz.

Kaynak: Haber Merkezi