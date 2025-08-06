Kadın Cinayeti Meclis'e Uzandı! TBMM Personeli Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Katledildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’nın Çankaya ilçesi Güvenlik Caddesi’nde Salih Akkaş adlı erkek, boşanma sürecindeki eşi Saliha Akkaş'ı bıçaklayarak ağır yaraladı ve ardından intihar etti. Akkaş tüm müdahalelere rağmen tedavisinin sürdüğü Güven Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Saliha Akkaş’ın vefatı, TBMM’de ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla hem başsağlığı diledi hem de iktidarı kadın cinayetlerine karşı yeterli önlem almamakla eleştirdi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya: Saliha Akkaş yaşam mücadelesini kaybetti. Saatlerce direndi... Vücuduna aldığı 40’tan fazla bıçak darbesine rağmen hayata tutunmaya çalıştı. Ama olmadı. Saliha’yı kaybettik. Öncelikle Saliha'ya Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve tüm TBMM çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Bir kadın daha, boşanmak istediği erkek tarafından vahşice katledildi. Üstelik bu cinayet, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görev yapan bir kamu çalışanına karşı işlendi. Şimdi soruyorum: Buna da mı sessiz kalacaksınız? TBMM çatısı altında görev yapan bir kadının katledilmesini de mi görmezden gelecekseniz? Saliha için sessiz kalmayacağız. Bu ülkede bir kadının daha adı, bir cinayet dosyasına yazılmasın diye susmayacağız. Saliha'nın anısı mücadelemizde yaşayacak. Ve biz, bu karanlık düzeni mutlaka değiştireceğiz!

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut: TBMM’de çalışma arkadaşımız Saliha Akkaş, boşanmak istediği eşi tarafından defalarca bıçaklanarak katledildi. Bir kadın daha, devletin koruyamadığı hayatlar listesine eklendi. Her gün kadınlar öldürülüyor; iktidar korumuyor, önlem almıyor, sadece izliyor. “İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede çıkmak, kadınların yaşam güvencesini ellerinden almaktır” diye defalarca uyardık. Dinletemedik! Bugün bunun acısını bir kez daha yaşıyoruz. Saliha’ya Allah’tan rahmet; ailesine ve çalışma arkadaşlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Maalesef hastanede yaşam mücadelesi veren, TBMM’de görevli personellerimizden Saliha Akkaş’ı kaybettik. Saliha önceki gece, boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Bu bir aile içi tartışma ya da münferit bir olay değil. Bu, açıkça bir erkek şiddeti. Bu sorunu görmezden gelen her siyaset bu suçun ortağıdır. Biz bu suça ortak olmayacağız. İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkanlar, “aileyi koruyoruz” diyerek kadınların yaşam hakkını görmezden gelenler, bu cinayetlerin sorumluluğundan kaçamaz! Kaçamayacaklar!

Buna izin vermeyeceğiz! Saliha Akkaş’a Allah’tan rahmet ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.