Bir Daha Tadına Bakamayacaksınız: Marketlerde Artık O Yumurtalar Satılmayacak!

Yumurta severlere kötü haber verildi. Besin değeri aynı olan ancak fiyatı normal yumurtalara göre daha fazla olan kahverengi yumurtalar raflardan kaldırılıyor. Artık alınan karar ile birlikte tüm marketlerde sadece beyaz yumurta satılışı yapılacak. İşte sebebi...

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Bir Daha Tadına Bakamayacaksınız: Marketlerde Artık O Yumurtalar Satılmayacak!
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Yıllarca doğal olduğunu sanıp sofralara getirdiğimiz kahverengi yumurta sonunda tarih oluyor. Özellikle yurt dışında bazı ülkelerde bu yumurtalar raflardan kaldırılırken nedeni merak konusu oldu. Sandığınız gibi sağlıktan dolayı değil nedeni bambaşka.

RAFLARDAN TEKER TEKER KALDIRILMAYA BAŞLANDI

Uzmanlara göre kahverengi ve beyaz yumurtalar arasında besin değeri açısından hiçbir fark yok. Yumurta kabuğunun rengi, yalnızca tavuğun genetik yapısına bağlı. Kahverengi yumurta yapan tavuklar genellikle daha iri ve bu nedenle daha fazla yem tüketiyor. Bu da üretim maliyetini artırıyor.

Bir Daha Tadına Bakamayacaksınız: Marketlerde Artık O Yumurtalar Satılmayacak! - Resim : 1

KAHVERENGİ YUMURTAYA NEDEN YASAK GELDİ?

İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinde süpermarket zincirleri, daha sürdürülebilir üretim ve tedarik amacıyla kahverengi yumurtaları listelerinden çıkarıyor. Bu değişimin arkasında yüksek yem maliyetleri, enerji ve taşıma giderlerindeki artış, depolama ve sınıflandırmada sadeleşme hedefi

Beyaz yumurta üreten tavuklar daha az yemle benzer verim sağlayabildiği için, üreticiler bu geçişi daha ekonomik buluyor. Aynı zamanda daha uzun raf ömrü ve tek tip ürün kontrolü de süreci hızlandırıyor.

Bir Daha Tadına Bakamayacaksınız: Marketlerde Artık O Yumurtalar Satılmayacak! - Resim : 2

Kahverengi yumurtalar büyük zincirlerden çekilse de, yerel pazarlarda ve çiftçi tezgahlarında bir süre daha görülmeye devam edecek. Ancak maliyet ve üretim dengesine bağlı olarak, bu ürünün zamanla tamamen beyaz yumurtayla yer değiştirmesi bekleniyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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