Ceylan Ertem’i Ağlatan Kavuşma! Vefalı Dost Yeni Yuvasında, O Güldü, Türkiye Güldü

Hakkari’de ölen sahibinin mezarı başından ayrılmayan köpeği sahiplenen ünlü şarkıcı Ceylan Ertem, vefasıyla herkesi kendine hayran bırakan köpeğine kavuştu. Köpeğe ‘Dostluk’ anlamına gelen ‘Heval’ ismini verdiğini duyuran Ertem, gözyaşlarına boğuldu. Barınaktan kurtulan ve yeni yuvasına kavuşan vefalı dostun yüzündeki mutluluk ise herkesi mutlu etti.

Esma Karayel Esma Karayel
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Hakkari’de hayatını kaybeden sahibinin mezarı başından hiç ayrılmayan köpek, Türkiye’nin yüreğini yakmıştı. Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem, sahibi öldükten sonra barınağa alınan köpeği sahiplenmek istediğini duyurmuştu.

Ceylan Ertem’i Ağlatan Kavuşma! Vefalı Dost Yeni Yuvasında, O Güldü, Türkiye Güldü - Resim : 1

Ceylan Ertem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yardım isteyerek “Bu canı barınağa almışlar sanıyoruz ki, ben sahiplenmek isterim, yardımınızı bekliyorum” demişti.

Ertem’in paylaşımı sonrasında Ahbap ve Haluk Levent devreye girmiş, ünlü şarkıcının köpeği sahiplenmesine destek olmuştu.

Ceylan Ertem’i Ağlatan Kavuşma! Vefalı Dost Yeni Yuvasında, O Güldü, Türkiye Güldü - Resim : 2

Ceylan Ertem’den büyük kavuşmanın haberi geldi. X hesabından bir video paylaşan Ertem, sahibi ölen köpeği resmen sahiplendiğini “Vefâlı kızımıza ulaşmak için çırpındım durdum ve sonunda kavuştuk” diyerek gözyaşları içinde duyurdu.

Köpeğin ismi için “Adını ‘heval’ koydum. Yoldaş, dost demek” açıklamasını yapan Ceylan Ertem, köpeğin bahçede gezdiği anları paylaştı.

Ceylan Ertem’i Ağlatan Kavuşma! Vefalı Dost Yeni Yuvasında, O Güldü, Türkiye Güldü - Resim : 3

VE SONUNDA KAVUŞTUK

Ertem’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Birkaç gündür büyük heyecan, biraz da stres içindeydim… Vefâlı kızımıza ulaşmak için çırpındım durdum. Ve sonunda kavuştuk.

BİRAZ KAYNAŞTIK, GÜLDÜK, OYNADIK…

Hikâyesini hepiniz sahiplendiniz… Bu karanlık günlerde hepimize ışık oldu. Sadakatiyle, sevgisiyle, bağlılığıyla içimize işledi.

Kaybettiğimiz kardeşimizin de ruhu biraz daha rahattır diye düşünüyorum. Emanetine gözümüz gibi bakacağız. Bahçede önce biraz kaynaştık, güldük, oynadık…

HİÇBİR AKSİLİK GÖRÜNMÜYOR

Sonra hemen veteriner kontrolüne götürdüm. Şimdilik hiçbir aksilik görünmüyor, şükürler olsun. Bu akşam Hopa’ya doğru yola çıkıyorum. Ben yokken sevgili Erhan Hoca, ekibi ve kardeşim Musti ona göz kulak olacak.

Günlerdir içimde biriken ne varsa – Cezve, Ares, yaşadığımız onca kayıp – bugün birden döküldü. Saatlerdir gözyaşlarıma hâkim olamıyorum. O yüzden ancak şimdi paylaşabiliyorum bu görüntüleri…Adını ‘heval’ koydum. Yoldaş, dost demek. Tek dileğim, tüm çocukların ve tüm hayvanların özgür ve mutlu bir yaşam sürebilmesi. Çocukların karnı tok, savaşlardan uzak, hayvanların kuyruklarını neşeyle salladıkları, melekler gibi yaşayıp şifa yaydıkları bir dünyada yaşamaları…

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