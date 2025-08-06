SGK Uzmanı Üstüne Basa Basa Açıkladı: Emeklilere Çifte Maaş Müjdesini Sakın Kaçırmayın!

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Erken emeklilik fırsatından yararlanan birçok kişi yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı yeniden çalışmak zorunda kalabiliyor. Ancak bu durum zaman zaman olumsuz etkiler yaratabiliyor. Özellikle maaş kesilme durumu vatandaşları tedirgin ederken birçok emekli bu süreci detaylı bir şekilde araştırıyor. Sosyal güvenlik sisteminde yapılan yeni düzenlemeler ise emeklilere fayda sağlamakta. SGK Uzmanı İsa Karakaş'ın son değerlendirmesi ise emeklilere rahat bir nefes aldıracak.

EMEKLİLER EK İŞ YAPABİLİR Mİ? MAAŞLARI KESİLECEK Mİ?

Erken emeklilik avantajından yararlanan birçok kişi, yaşam koşullarındaki zorluklar nedeniyle yeniden çalışmak durumunda kalıyor. Ancak bu duruma geçiş yapmak her zaman kolay olmuyor. Özellikle maaşların kesilme ihtimali, birçok emekliyi endişelendiriyor. Sosyal güvenlik sisteminde yapılan bazı düzenlemeler ise emeklilere fayda sağlıyor. İsa Karakaş'ın değerlendirmeleri, bu imkânların nasıl kullanılabileceği hakkında önemli bilgiler sunuyor.

ÇALIŞMA BİÇİMİNE GÖRE SİGORTA SEÇENEKLERİ

Emekli olup mevcut işinde devam edenler iki seçenekle karşı karşıya. Ya maaşlarını kestirip tüm sigorta kollarına tabi olacaklar ya da sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışma hayatlarına devam edecekler. Bu süreçte “Sigortalı Tercih Bildirim Formu” hayati bir öneme sahip. Seçilen yöntem, maaş kesintisi ile sigorta priminin miktarını belirliyor. Bu tercihler, çalışmakta olan emeklilerin hukuki ve finansal durumunu doğrudan etkiliyor.

İŞVERENİN BURADAKİ YÜKÜ NE?

Sosyal güvenlik destek primi oranı %30 olarak belirlenmiş bulunuyor. Emekli çalışan, bu toplamın yalnızca dörtte birini, yani %7,5’ini ödüyor. Geri kalan %22,5’lik kısım ile kısa vadeli sigorta priminin %2,25’i işveren tarafından karşılanıyor. Brüt 60.000 TL maaş alan bir emekli için SGDP kesintisi 4.500 TL’ye denk geliyor. İşverenin prim yükü ise %24,75 seviyesine ulaşmaktadır.

Emekli maaşı alan bireyler, kamu kurumlarında çalışmaya başladıklarında maaşları kesilmek zorunda kalıyor. Kamu çalışanları, SGDP uygulamasından faydalanamıyor; bunun yerine tüm sigorta kollarına tabi tutuluyorlar. Serbest meslek sahibi olan veya şirket ortağı bulunan emekliler ise Bağ-Kur (4/1-b) kapsamına giriyor. Bu grup içerisindeki bireylerden SGDP dahil olmak üzere herhangi bir prim talep edilmiyor.

Kaynak: Haber Merkezi